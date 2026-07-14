Лекарят на отбора на Сенегал на Мондиал 2026 бил със специалност гинеколог

Лекарят на отбора на Сенегал е нямал специализирания опит, необходим за подкрепа на отбора по време на Световното първенство в Северна Америка, заяви президентът на футболната федерация на страната, докато ръководният орган прави равносметка на разочароващата кампания.

Лекарят на отбора е със специалност гинеколог и проблемът е открит късно и е породил безпокойство сред играчите относно нивото на наличната медицинска подкрепа, каза шефът на федерацията Абдулайе Фол на пресконференция.

„Въз основа на обратната връзка, която получих, играчите не бяха достатъчно уверени, че получават подкрепа от него“, каза Фол. Федерацията потърси допълнителна медицинска експертиза, за да успокои отбора, добави той.

„Трябваше да намерим убедителна експертиза, за да могат да се чувстват спокойни, защото здравето е преди всичко“, каза Фол.

Сенегалската асоциация по спортна медицина отхвърли обвиненията като „неоснователни и клеветнически“ в изявление, публикувано късно в понеделник.

В него се казва, че лекарят на отбора, Абдерахман Федиоре, притежава „специализирана диплома по спортна медицина и спортна биология“ от медицинския факултет на университета „Шейх Анта Диоп“. Преди това той е ръководил отделението по физиотерапия в болница „Фан“ и е работил като лекар на отбора на Сенегал от 2017 г., включително на три световни първенства и пет Купи на африканските нации.

Сенегал уволни треньора Папе Буна Тиау в събота, заявявайки, че резултатите им на Световното първенство налагат промяна.

Сенегал се надяваше да бъде претендент за Световното първенство, след като победи Мароко на финала за Купата на африканските нации през януари, но имаше разочароващ турнир.

Те загубиха първите си два мача в груповата фаза от Франция и Норвегия и загубиха преднина от 2:0 срещу Белгия пет минути преди края на осминафиналите, преди да отстъпят с 2:3 в продълженията.

(БТА)