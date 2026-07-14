ВМРО: Отново е осъден българин в Северна Македония, докога ще мълчим?

ВМРО – Българско национално движение изразява своето категорично възмущение от решението на Апелативния съд в Република Северна Македония, с което бе потвърдена осъдителната присъда срещу председателя на заличения български културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски – две години условно наказание с изпитателен срок и една година лишаване от свобода при евентуален рецидив.

"Това не е просто съдебен акт. Това е поредното доказателство за системната институционална репресия срещу хората с българско самосъзнание в Република Северна Македония. Докато Скопие уверява европейските институции, че защитава човешките права и европейските ценности, българите там са подложени на политически преследвания, съдебен натиск, език на омразата и дискриминация единствено защото открито заявяват своята национална принадлежност.

Недопустимо е държава, която претендира за членство в Европейския съюз, да използва съдебната система като инструмент за сплашване на собствените си граждани. Недопустимо е българите в Северна Македония да бъдат третирани като врагове заради своята идентичност.

ВМРО настоява българското правителство незабавно да излезе с категорична официална позиция в защита на Люпчо Георгиевски и на всички българи в Република Северна Македония. Очакваме Министерството на външните работи да поиска обяснение от властите в Скопие и да постави случая пред Европейската комисия, Европейския парламент и всички европейски институции, следящи за спазването на върховенството на закона и правата на човека", настояват от партията.

Не може България да продължава да проявява търпение, докато нашите сънародници са преследвани заради своята национална идентичност. Не може европейската перспектива на Република Северна Македония да бъде разглеждана отделно от отношението към българската общност. Призоваваме всички български институции, политически сили и обществени организации да застанат единни зад българите в Република Северна Македония. Днес на изпитание не е само съдбата на един човек. На изпитание е достойнството на България и способността ѝ да защитава своите сънародници извън пределите на държавата.

Делото срещу Георгиевски

Културният клуб "Иван Михайлов" в град Битоля бе основан през 2020 г. с цел да популяризира българската култура, традиции и историческа памет в Република Северна Македония (РСМ). Негов председател е Люпчо Георгиевски — местен активист с българско самосъзнание.

Още от самото си създаване клубът се превръща в пресечна точка на сериозно междудържавно напрежение. През юни 2022 г. входната врата на сградата е умишлено опожарена от певеца Ламбе Алабаковски, който впоследствие получава единствено условна присъда от македонските власти.

През есента на 2022 г. парламентът в Скопие спешно приема промени в Закона за сдруженията и фондациите, които със задна дата забраняват организации да носят имена на „личности, свързани с фашизъм, нацизъм, геноцид или сътрудничещи с Третия райх“.

Въз основа на този закон, през март 2023 г. Министерството на правосъдието на РСМ отказва да одобри името на клуба, а през април 2023 г. Централният регистър на страната официално заличава сдружението "Иван Михайлов". Македонската историография разглежда личността на последния лидер на историческото ВМРО Иван (Ванче) Михайлов единствено през призмата на сътрудничеството му с Оста през Втората световна война, пренебрегвайки ролята му в македонското освободително движение.

Паралелно с административния натиск срещу клуба започна и наказателно преследване срещу неговия председател Люпчо Георгиевски. Делото е заведено по сигнали на крайно лявата проруска и просръбска партия „Левица“, Съюза на борците в РСМ и Комисията за превенция и защита от дискриминация.

Георгиевски е обвинен в „подбуждане на омраза, разпространение на ксенофобия, расизъм и нетолерантност по електронен път“ чрез компютърна система.

Прокуратурата и съдът вменяват вина на Георгиевски за това, че на входа на клуба е била поставена табела с цитат на Иван Михайлов, както и за това, че като администратор на Фейсбук страницата на клуба е споделял автентични исторически цитати, интервюта и текстове на книжовен български език от Иван Михайлов. Според македонските магистрати тези публикации отричат уникалността на македонската нация и език.

По време на делото защитата и наблюдателите подчертават, че Георгиевски е съден не за лични изказвания или насилствени прояви, а за цитиране на историческа личност. По думите на неговия адвокат Насер Рауфи, процесът е изглеждал така, сякаш се съди самият Иван Михайлов (починал през 1990 г.), а не Георгиевски.

На първа инстанция, през юни миналата година, съдът в Битоля призна Люпчо Георгиевски за виновен и го осъжда на една година условно лишаване от свобода с двугодишен изпитателен срок. В мотивите се посочва, че той съзнателно е целял да подбужда дискриминация и омраза.

През юли Апелативният съд в Битоля отхвърля жалбата на защитата и изцяло потвърждава осъдителната присъда.