Над 200 дни издирват 25-годишния Енсар Чакър, може ли да е у нас?

25-годишният Енсар Чакър е в неизвестност от 22 декември 2025 г. Неговите роднини продължават да го издирват с надеждата, че може да бъде и в България.

"Брат ми изчезна в граничния район на река Марица, ние сериозно работим по хипотезата, че той може да се намира на територията на Гърция или близо до граничните райони, включително и България. Нашият свят се срина преди 204 дни. Майка ми, неговият близнак и ние – неговите сестри, живеем в непрестанен ад, търсейки отговор на въпроса къде е той. Той е млад човек, български и турски граждани често пресичат тези пътища и вярваме, че един ваш пост може да бъде „очите“, които да го видят.

Тъй като районът на река Марица е стратегическа точка, се надяваме, че информацията за него ще достигне до местните жители, граничните служители или хуманитарните организации в региона, които биха могли да го разпознаят. Моля ви, бъдете нашият глас. Помогнете ни да разберем дали той е жив", пише в писмо до Dnes.bg неговата сестра.

Ако имате някаква информация, може да се свържете с полицията или с нея на телефон: +90 534 225 0564 (Eylül Çakır).