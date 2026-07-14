Тази власт няма намерения да се движи към Европа. Никой не вярва, че България е виновна за застоя на Македония. Това са дължи на заробена македонска структура, която слуша нарежданията на Белград и Москва. Целта е Македония да не влезе в ЕС, а ако влезе - да е след Сърбия. Това каза журналистът Владимир Перев от Скопие в ефира на "България сутрин".

Северна Македония направи мащабна промяна в правителството. Премиерът Християн Мицкоски смени седем от министрите си в кабинета.

Промените засягат както управляващата ВМРО-ДПМНЕ, така и коалиционните ѝ партньори.

"Вече се говори, че премиерът е взел решение, лично и авторитарно, и е сменил седем души, които досега не са работили и не са показали никакви резултати - със свои седем души, които също няма да работят", каза той.

По думите му това означава, че основната задача, която има Македония към ЕС, остава почти в началото на пътя.

"Това се прави, за да се затвърди личната авторитарна власт на Мицкоски и да се остави впечатление, преди всичко на своите хора от партията, че послушността ще бъде наградена, че той е човекът, който командва ситуацията", коментира Перев пред Bulgaria ON AIR.

Йетон Шасивари е новият министър на правосъдието в правителството на Северна Македония, воден от премиера Мицкоски.

"Тази промяна на направена само с едно намерение - албанците, които ще полагат правосъден изпит, да го полагат на албански език. Затова министърът е албанец", смята журналистът.

Според Перев правителството на РСМ не иска да се движи към Европа.

Той подчерта, че отношенията между България и Македония никога не са били по-чисти и ясни: "Сред обикновените хора вече има разбиране къде са и какви последствия ще изтърпят".