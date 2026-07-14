Руската федерация се адаптира, научи се да заобикаля наложените срещу нея десетки хиляди санкции и ще продължава да го прави и занапред. Това заяви на брифинг прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Що се отнася до санкциите, ние традиционно ги считаме за незаконни. Ние се адаптирахме към десетките хиляди санкции, наложени срещу нашата страна. Научихме се да заобикаляме тези санкции, научихме се да минимизираме негативния ефект от тях и ще продължаваме да го правим", коментира Песков новите ограничения, наложени от ЕС срещу Русия по отношение на девет физически лица и четири организации за предполагаеми кибератаки срещу цели на територията на държавите от ЕС.

Песков добави още, че идеята да се изключи Русия от украинския въпрос показва, че позицията на ЕС е в задънена улица.

"Изявленията на канцлера на Германия Фридрих Мерц, че Русия не трябва да участва в създаването на гаранции за сигурността на Украйна, свидетелстват за безизходицата на позицията на ЕС", допълни Песков.

По думите му, ако тази позиция на ЕС е наистина убедителна и "ако те настояват за нея", това напълно изключва възможността европейските страни да участват в процеса на уреждане на конфликта.

Песков също отбеляза, че създаването на гаранции за сигурността на Украйна без участието на Русия е невъзможно.