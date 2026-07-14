Бившият управител на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване и е задържан с постановление за 72 часа, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов.

По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България.

В рамките на тези 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена, обясни адвокатът му.

Бившият ръководител на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка с разследване на антикорупционната комисия за предполагаемо длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева, отпуснат от банката.

По същото дело беше арестуван и бизнесменът Румен Гайтански, който впоследствие беше освободен. Тогава съдът посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана.