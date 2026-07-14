ДБ към Радев: За снимките сме в Париж, а столът ни на масата е празен

"Демократична България" обвини премиера Румен Радев, че с позицията си в Париж поставя страната в опасна изолация от новата европейска политика за сигурност. Според формацията България доброволно се оттегля от разговорите, в които се вземат решения по въпроси от пряк национален интерес.

"Напълно неприемливо е България доброволно да напуска масата, на която се решават въпроси от пряк национален интерес", се посочва в декларация на ДБ.

От коалицията подчертават, че като черноморска държава и член на НАТО и Европейския съюз България е пряко заинтересована от противоракетната отбрана, морската сигурност, защитата на критичната инфраструктура и общото европейско отбранително сътрудничество.

Според ДБ участието в Коалицията на желаещите би позволило на страната да поставя собствени условия и да допринася в области като морската сигурност, противоминната дейност, логистиката, обучението, киберзащитата и индустриалното партньорство.

"Тази форма на партньорство отваря стратегически и икономически възможности за страната ни. Но за да защитава интересите си, България трябва да присъства", заявяват от формацията.

"За снимките сме в Париж, а столът ни е празен"

От ДБ критикуват Радев, че е приел поканата за военния парад във Франция, но е отказал да участва в срещата, на която се обсъждат бъдещите действия на европейските партньори.

"Така България присъства на церемонията, но отсъства от политиката. За снимките сме в Париж, а когато трябва да влияем върху европейските решения, столът ни е празен", се казва в декларацията.

Формацията отхвърля и тезата на премиера, че изборът е между дипломацията и подкрепата за Украйна.

"Радев отново повтори фалшивата дилема - или подкрепяме дипломацията, или Украйна. Резултатна дипломация обаче не е възможна без способност за защита, натиск върху агресора и гаранции, че договореният мир ще бъде спазен", посочват от ДБ.

Според тях една слаба и обезоръжена Украйна не би водила свободни преговори, а би била принудена да приема условия под военен натиск.

"Това не е мир, а капитулация", категорични са от формацията.

Помощта за Украйна и дипломацията

От "Демократична България" оспорват и твърдението, че Коалицията на желаещите цели единствено удължаване на войната. Те припомнят, че декларацията от Париж призовава за прекратяване на огъня, преки преговори и активно участие на Европа и Съединените щати.

"Принципът е ясен - не може да има мир за Украйна без Украйна и решения за европейската сигурност без европейците", заявяват от ДБ.

По думите им военната помощ не е противоположност на дипломацията, а средство преговорите да не се превърнат в диктат на по-силната страна. Санкциите също са определени като инструмент, който увеличава цената на агресията и създава натиск за реални преговори.

"Русия може да прекрати войната незабавно, като спре агресията си. Не Украйна нахлу в Русия през февруари 2022 г. и не тя окупира чужди територии. Подмяната на агресора и жертвата не е балансирана позиция, а обслужване на тезите на Кремъл", се казва още в декларацията.

Според формацията процесът, който в момента протича в Европа, не е свързан само с Украйна. Става дума за изграждане на общ капацитет за възпиране и отбрана и за по-дълбока стратегическа, политическа, технологична и индустриална интеграция.

"Именно този процес ще бъде основата на бъдещия Европейски отбранителен съюз и на технологичното и индустриалното ни развитие", подчертават от ДБ.

Те предупреждават, че отказът на България да се включи може да я остави в "сива зона", в която страната няма да може да разчита нито на достатъчна солидарност, нито на пълноценно участие в общите европейски усилия за сигурност и развитие.

"Целенасоченото изключване на България от целия този сноп европейски усилия не е просто вътрешнополитическа популистка игра с русофилски сантименти по повод Украйна. Това е стратегически избор с огромни дългосрочни ефекти за България", посочват от коалицията.

Критики и за позицията по санкциите

В декларацията се оспорва и тезата на Радев, че 21-вият пакет санкции доказва неуспеха на предишните мерки. Според ДБ необходимостта от нови ограничения показва, че Русия непрекъснато търси начини да заобикаля вече въведените санкции.

От формацията признават, че всяка мярка трябва да бъде оценявана според отражението ѝ върху България, но подчертават, че има разлика между защитата на реален национален интерес и заплахата да бъде блокиран целият европейски пакет заради руския патриарх Кирил и основния акционер в "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Политиката на постоянно блокиране не носи уважение, а изолация. Когато България защитава свързани с Кремъл лица, въпросът е чий интерес отстоява - българския или руския корпоративен интерес?", питат от ДБ.

Според тях истинската дипломация трябва да работи за прекратяване на огъня, но и да гарантира, че агресията няма да бъде възнаградена или повторена.

"Мир без сила е пожелание и подарък за агресора", заявяват от формацията.

"България трябва да защитава интересите си заедно със съюзниците си - не от последния ред на парада, а от мястото си на масата", завършва декларацията.