Трагедия в Дубай: Инфлуенсърка загина след падане от 27-ия етаж

27-годишната бразилска инфлуенсърка Кауана Билхар е починала, след като е паднала от 27-ия етаж, съобщава TMZ.

Популярната в социалните мрежи жена е загинала по-рано тази седмица, съобщи чичо ѝ пред бразилската медия G1. По думите му тя е паднала от балкона си в Дубай, където живеела през последните две години.

Министерството на външните работи на Обединените арабски емирства също публикува изявление, в което посочва, че "следи случая и остава на разположение на семейството, за да осигури подходяща консулска помощ" чрез бразилското посолство в Абу Даби.

Към момента на смъртта си Билхар е имала над 20 000последователи. В социалните мрежи тя често публикувала снимки от бляскавия си живот в страната от Близкия изток.

Последната ѝ публикация е от 25 юни - емоционален пост, посветен на котката ѝ, британска късокосместа.

След смъртта на Кауана майка ѝ, Дарла Билхар, публикува съобщение, в което се обърна към хората онлайн, "отправящи обвинения и коментари за дъщеря ѝ, без да знаят цялата история." Не е ясно какво точно има предвид.