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Мъж загина при падане с кросов мотоциклет от мост в с. Горско Косово

Друг мъж от Севлиево е настанен в болница с наранявания

19.07.2026 | 09:26 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Тежък пътен инцидент отне живота на 46-годишен мъж от Павликени. Произшествието е станало в неделя около 02:00 ч. в село Горско Косово.

По първоначална информация двама мъже са паднали от мост, докато са се придвижвали с нерегистриран кросов мотоциклет. 

Един от тях е починал на място вследствие на удара, а спътникът му – мъж от Севлиево – е транспортиран по спешност и настанен във великотърновската болница.

Причините и обстоятелствата около трагичния инцидент все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, предаде Нова тв.

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