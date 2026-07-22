Без обвинение: Саксиите с марихуана не били на Явор Бахаров

Актьорът Явор Бахаров, който беше задържан при специализирана полицейска акция срещу наркотиците в района на Перник, вече е на свобода. Срещу него няма повдигнато обвинение, а след изтичането на 24-часовото му задържане той е бил освободен. Това заяви пред „България Днес“ неговият адвокат Любомир Таков.

Полицейската операция бе проведена в село Долна Диканя, където при претърсване на имот, на който Бахаров е съсобственик, са открити няколко саксии с растения, за които се предполага, че са канабис.

В къщата е намерено и малко количество суха тревиста маса – около един грам.

По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.

Според адвокат Таков към момента няма доказателства, които да обосноват предположение, че актьорът е извършил престъпление. Той посочва, че имотът се ползва от няколко души и все още не е установено на кого принадлежат откритите саксии, кога са били внесени, кой ги е засадил и отглеждал, както и дали растенията действително представляват забранени от закона насаждения.

Защитникът е категоричен, че това се е случило без знанието на неговия клиент и семейството му. По думите му Явор Бахаров е съдействал изцяло на органите на реда и е дал подробни показания в качеството си на свидетел. Таков уточнява още, че срещу актьора не са наложени никакви мерки за процесуална принуда и помоли медиите да уважат личното пространство на семейството, тъй като Бахаров и партньорката му Рая Пеева очакват първото си дете. Адвокатът допълни, че при първа възможност актьорът ще направи публично изявление, пише „България Днес“.

Въпреки предишните си съдебни проблеми,

към настоящия момент Явор Бахаров не се намира в изпитателен срок.

Работата по случая продължава, като предстои експертизи да установят какви точно са откритите растения и дали има данни, които да свързват актьора с тях. До този момент срещу Явор Бахаров няма повдигнато обвинение.