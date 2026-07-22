Опасно време днес: Оранжев код за бури и градушки 8 области

Мощни обилни валежи и гръмотевични бури се очакват в почти цялата страна в сряда – 22 юли. Синоптиците от НИМХ издадоха предупреждения за опасно време.

Оранжев код е в сила за 8 области от Източна България – Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол.

Очакваните валежни количества там е възможно да достигат 65 литра на квадратен метър.

За 17 области важи жълт код – отново за интензивни дъждове, с количества до 35 литра на квадратен метър. Има опасност и от наводнения, има условия и за градушка.

Без предупреждение за опасни явления са само три области – София-град, Кюстендил и Перник.

В сряда предстои и понижение на дневните температури, като максималните стойности ще бъдат предимно между 25° и 30°.

Следобед от запад облачността постепенно ще започне да се разкъсва и намалява, което ще бъде знак за окончателното преминаване на фронталната система.

Ще духа слаб, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина умерен, временно силен северозападен вятър, който ще донесе по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 24° и 32°, като най-високи ще останат в крайните югоизточни райони преди преминаването на фронта.

Максималната температура в столицата ще бъде около 23°C, което е значително по-ниско в сравнение с предходните дни.

Над планинските райони атмосферата ще остане силно нестабилна. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, но интензивни валежи, чести гръмотевици и условия за градушки. Ще духа умерен, по високите части временно силен запад-северозападен вятър.

Максималната температура ще бъде около 20° на 1200 метра и около 10° на 2000 метра.

По Черноморието денят ще започне сравнително спокойно, но около и след обяд облачността бързо ще се увеличи. На много места ще се развият гръмотевични бури с интензивни валежи, а на отделни места не са изключени и градушки.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода ще остане между 22° и 26°, а северно от нос Калиакра – около 19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.