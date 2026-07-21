Йордан Божилов: Разполагането на самолети в "Безмер" не трябва да буди притеснение

Разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" не трябва да буди притеснение, тъй като решението е взето след оценка на рисковете и в съответствие със закона. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му дипломатическата нота, изпратена от Иран до България, е очаквана реакция при подобни обстоятелства.

"Не бих се изненадал от подобна нота"

"Аз по-скоро бих се изненадал, ако не бъде получена такава нота. Законът ясно казва кой орган взима решение и всеки от тях прави оценка на целите, рисковете и заплахите", заяви Божилов.

Той отбеляза, че именно заради характера на искането въпросът правилно е внесен за разглеждане в Народното събрание.

"Трябва да подкрепим нашия ключов съюзник"

Според Божилов стабилността в Близкия изток е важна не само за Съединените щати, но и за Европа и България, включително заради рисковете, свързани с иранската ядрена и ракетна програма.

"Ние трябва да подкрепим нашия ключов съюзник", каза той.

По повод опасенията, че разполагането на самолетите може да увеличи риска за България, бившият заместник-министър заяви, че преди подобни решения компетентните институции извършват подробни оценки.

"Когато се направи този анализ и ако се установят рискове, най-важното е да се вземат мерки така, че да се минимизират и да не се допусне реализацията им", посочи той.

Самолетите не участват в бойни действия

Божилов коментира още, че при предишно разполагане на американски самолети е било възможно институциите да комуникират по-добре с обществото, но според него не е имало укриване на информация.

"Може би е трябвало да има по-добра комуникация. Грешка в комуникацията бих приел", каза той.

По думите му България трябва да продължи модернизацията на армията, тъй като все още не разполага с достатъчно нови средства за противовъздушна отбрана.

Божилов подчерта, че самолетите-цистерни, за които става дума, не участват пряко в бойни действия.

"Те се използват единствено за презареждане във въздух. Те нямат въоръжение и не извършват преки бойни действия", заяви той.

В края на разговора експертът призова за по-активен стратегически диалог между България и САЩ по теми като модернизацията на армията, енергетиката и инвестициите.