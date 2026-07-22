Днес почитаме Света Мария Магдалена

На 22 юли почитаме паметта на първата вестителка на Възкресението на Иисус – Мария Магдалина (Магдалена). На нея се приписва първият възглас “Христос воскресе!”.

Името на светицата се извежда от “Магдала” на иврит. Magdala Nunayya или Магдала на рибарите (името на града идва от “migdal” – колона) е град в Галилея, за който се счита, че е домът на Мария Магдалина. На 22 юли Православната църква почита паметта на света равноапостолна мироносица Мария Магдалeна, която изцелява бесове, докато Католическата църква разглежда личността й като каеща се блудница.

Връзката между Иисус и каещата се Мария винаги е била любопитна тема за разискване, но естеството й е изпълнено с предположения и догадки. Независимо от различията в трактовките на образа на Магдалена, които години наред занимават писатели, художници и духовници, в нейното житие се разказва, че когато Исус Христос извършвал чудеса в Галилея, към него пристъпила жена на име Мария Магдалина (от гр. Магдала).

Помолила го за помощ и Господ изгонил от тялото й седем бесове, с което я излекувал. От този момент нататък Мария следвала Иисус до смъртта му и била първата, която видяла празния му гроб и първа чула думите на възкръсналия Христос.

На този ден имен ден празнуват Мария, Мариана, Марийка, Мара, Маруда, Манда, Маруша, Магдалена, Магда, Миглена, Лина. /БГНЕС