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Възможни са затруднения при купуването на винетки през нощта

Ще се извършва актуализация на електронната система за събиране на пътни такси

22.07.2026 | 08:28 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

На 22 юли (сряда) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително винетка и маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.

 

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