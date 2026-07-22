Възможни са затруднения при купуването на винетки през нощта

На 22 юли (сряда) от 22:00 ч. до 1:00 ч. на 23 юли (четвъртък) са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти заради извършване на актуализация на електронната система за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От Националното тол управление препоръчват на шофьорите да купят предварително винетка и маршрутна карта.

Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.