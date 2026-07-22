Испания забранява пушенето на терасата

Испанското правителство обяви днес, че иска да забрани пушенето и използването на електронни цигари на тераси и плажове, предаде Франс прес. За целта ще внесе законопроект, който трябва да бъде подложен на гласуване в парламента, където управляващата Социалистическа партия на премиера Педро Санчес обаче няма мнозинство.

Забраната ще обхване терасите на заведенията в хотелиерско-ресторантьорския сектор, както и автобусните спирки, пероните, университетските кампуси, спортните съоръжения, басейните и плажовете, уточни министърът на здравеопазването Моника Гарсия на пресконференция след заседанието на правителството.

Подобни ограничения вече са били въведени на места от местните или регионалните власти, които в Испания имат правомощия в областта на здравеопазването заради силно децентрализираната система на управление.

Законопроектът предвижда също забрана на всякаква реклама в полза на тютюневи изделия и електронни цигари, чиято продажба ще бъде силно ограничена.

„С този закон искаме да отбележим повратна точка в защитата на общественото здраве“, заяви Моника Гарсия, като припомни, че тютюнопушенето причинява „50 000 смъртни случая годишно“ в Испания и е рисков фактор при „30 на сто от раковите заболявания“.

Ясната цел на правителството е да се върви към поколение без тютюнопушене и в споделените пространства дишането на чист въздух да бъде норма, допълни здравният министър.

Сега законопроектът трябва да бъде внесен в парламента за разглеждане, но няма гаранция, че ще бъде приет от депутатите заради липсата на парламентарно мнозинство.

Очаква се той да се сблъска със силна съпротива от сектора на хотелиерството и ресторантьорството - важен икономически отрасъл в страна, която е втората най-посещавана туристическа дестинация в света и където храненето на открито е изключително популярно, особено през все по-горещите летни месеци.

В Испания все още има много брой пушачи, въпреки че броят им значително е намалял. Около 26 на сто от пълнолетното испанско население пуши ежедневно, според последния доклад на здравните власти по темата от 2024 г.

Закон, влязъл в сила през 2011 г., вече забрани пушенето във всички затворени обществени пространства в страната, включително барове, ресторанти, кафенета, дискотеки и казина.