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Войната на САЩ в Иран струва досега 37,5 милиарда долара

Хегсет иска допълнително финансиране от 67 милиарда долара за Пентагона

22.07.2026 | 08:44 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Войната на САЩ в Иран досега възлиза на 37,5 милиарда долара, заяви на изслушване пред Конгреса шефът на Пентагона Пийт Хегсет, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това представлява увеличение с близо 8 милиарда долара спрямо последната публично оповестена оценка на разходите. 

Хегсет заяви пред законодателите, че сумата включва и окачваните разходи до 30 септември. 

Това е първият път, в който Хегсет, който се яви вчера пред Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената на САЩ заедно с председателя на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн, отговаря публично на въпроси на законодателите, откакто американските сили възобновиха операциите си срещу Иран в началото на този месец. 

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Хегсет заяви, че без спешно увеличение на финансирането ще се наложи да бъдат ограничени някои военни учения. "Има текущи и бъдещи учения, които ще трябва да бъдат съкратени, ако бюджетните ни нужни не бъдат задоволени и то спешно", подчерта Хегсет в отговор на въпрос на сенаторката от щата Мейн Сюзън Колинс, която оглавява Комисията за приемането на законопроекти по бюджета в Сената, относно потенциалното въздействие на недостига на средства, като защити искането за допълнително финансиране в размер на 67 милиарда долара за Пентагона. 
(БТА)

 

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Тагове:

войната в Иран САЩ разходи Пийт Хегсет
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