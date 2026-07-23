Свинаров спокоен: Няма риск за авиобаза “Безмер”

Бившият министър на отбраната Николай Свинаров гостува в предаването "Денят ON AIR" и каза своето мнение за позиционирането на американските самолети-цистерни на авиобаза “Безмер”.

"Хората на местна основа се притесняват, но не се притесняваха, когато това летище мощно се използваше преди 40 години, когато се използва преди 20 години и преди 2 години, а изведнъж за американските самолети, които са въпрос на споразумение от 2006 г. за съвместно ползване", на мнение е Свинаров.

Според него притеснението има своята настройка и основания, но "поначало хората, които винаги искат мир, много се учудват, че в мирно време ние се готвим за война".

Ролята в НАТО

Свинаров категорично отрече твърденията, че не се готвим за война. “Да спрат да се притесняват, продължаваме да не сме готови. Нямаме нито натовски, нито американски бази в България. Ние трябва да бъдем адекватен член на организациите, в които участваме", коментира бившият министър на отбраната.

По думите му има голям проблем в съотношението на силите и промените на отношението САЩ, ЕС и НАТО.

"Ние въведохме термин, който все повече губи смисъла си - евроатлантизъм. Можехме да направим всичко, но не сме в кухнята, за да видим за какво притискане става на въпрос. Цел може да бъде всичко. Проблемът е всяко управление - трябва да идва на власт с идеята да промени към позитивно развитието на съответната държава. Управлението не бива да е цел, а средство", настоя Свинаров пред Bulgaria ON AIR.

Когато има липса на компетентност в управлението, тя трябва бързо да бъде преодоляна, добави Свинаров.

Има ли риск за авиобаза "Безмер"

Свинаров изрази мнение, че няма риск авиобаза "Безмер" да стане цел.

"Никоя държава, дори и терористична организация, не би се осмелила на подобни подходи. Не изключвам болни мозъци да предприемат действия. Живеем в свят на рискове. В следващите години рисковете ще се засилват, защото има много държави, които не са доволни от сегашното разпределение на благата", анализира бившият министър на отбраната.

Каквото и да имаме като защита, имаме обекти под риск, подчерта той.

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