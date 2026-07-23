Експерти: Логистичната операция от "Безмер" е част от войната

България се оказва пряко въвлечена в логистичната част на военните действия в Близкия изток, след като парламентът одобри разполагането на осем американски самолета в авиобаза "Безмер". Решението предизвика остра реакция от Иран, който изпрати нота с предупреждение, че по този начин страната ни се включва в действията срещу него.

"От утре самолетите могат да се разположат в авиобаза "Безмер" и да изпълняват задачите си, които са свързани с дейността на САЩ в Близкия изток. Някъде по-близо до Иран ще зареждат, за да действат по-успешно, без да се връщат в базите", заяви Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в "България сутрин".

Той напомни, че "Безмер" е сред базите, включени в споразумението със САЩ от 2006 г., и е била използвана и досега.

"Логистичната операция е част от войната"

Според председателя на УС на Съюза на офицерите от резерва "Атлантик" полк. Вилис Цуров решението на правителството да остави въпроса в ръцете на парламента е било по-скоро формално, тъй като управляващото мнозинство е било ясно.

"Американците, когато се базират някъде, много добре си правят оценката. Беше странно как премиерът даде всичко да се реши в Народното събрание, когато е ясно, че има мнозинство. Един вид пита себе си. Още не сме определили на коя страна сме. Логистичната операция, която ще правят, е част от войната в Близкия изток", коментира Цуров пред Bulgaria ON AIR.

По думите му България все още не е заявила достатъчно ясно политическата си позиция, въпреки че предоставянето на база и логистична подкрепа има пряко отношение към провежданите военни операции.

Може ли България да откаже?

Пламен Димитров смята, че страната ни се намира в ситуация, в която трудно би могла да откаже разполагането на американските самолети, тъй като получава военна помощ по програми на САЩ.

Той обясни, че пистата на авиобаза "Безмер" е модернизирана, но зареждането на самолетите вероятно ще става по-бавно заради по-ограничената складова база в сравнение с тази в София.

"Би било странно България да не получи нота. Ясно е, че от България ще има гориво, което зарежда самолетите в бойната операция. Мишени са всички бази, където има американски самолети", предупреди Димитров.

Според него евентуална иранска атака срещу територията на България би трябвало да преодолее няколко отбранителни пояса. Той добави, че американската администрация не планира военните действия да приключат преди 1 октомври.

Има ли заплаха за националната сигурност

Полк. Вилис Цуров е категоричен, че към момента няма непосредствена заплаха за сигурността на България. Според него общественото напрежение и подписките срещу решението се дължат най-вече на липса на достатъчно информация.

"Зареждането на самолетите може да не бъде само в тази авиобаза. Много вероятно е да зареждат там, където е по-бързо, като на летището в София. И на север, и на юг нашите съседи биха казали "добре дошли" на тези изтребители, защото това значи по-голяма сигурност", заяви той.

Цуров смята, че трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, на който правителството да представи подробно намеренията и действията си.

Промяна в позицията към Украйна

Димитров коментира и промяната в реториката на българските власти по отношение на военната помощ за Украйна.

"Докато предишните няколко правителства подкрепяха Украйна, сегашното правителство показа, че българската армия не разполага повече със свободно въоръжение, което да ѝ предоставя, което е промяна на ниво реторика", посочи той.