Панев: Радев е известен пилот и прави лупинги

Очаквано темата за Бюджет 2026 раздели парламента, а решението за американските самолети в авиобаза "Безмер" отвори нов спор - този път за националната сигурност.

По думите на депутата от “Демократична България” Владислав Панев дебатите са минали по-добре, отколкото при предишното разглеждане.

“Има стабилно мнозинство, предложенията от опозицията не минават, но бюджетният дефицит е на рекордни нива. Сега сме като кана с вода, която прелива", заяви депутатътв предаването "Денят ON AIR".

Разходите и дефицитът

Той подчерта, че от ДБ са предложили съкращаване на разходите. "Капиталовите разходи няма как да бъдат изпълнени - над 9,3 млрд. евро. Ние предложихме капиталовата програма да се съкрати с близо 1,5 млрд. евро", добави депутатът пред Bulgaria ON AIR.

По на Панев, когато дефицитът е 5,7%, няма как инфлацията да не е висока.

Народният представител коментира и нарастващият дълг.

"Това, което виждаме в средносрочната рамка, е, че от сега до 2028 г. държавният дълг ще нарасне от 30 млрд. на 50 млрд. евро - с 60%. Това води със себе си и инфлация, и по-високи лихви, води и до обезценяване на спестяванията в банките. Единствената алтернатива на хората остават имотите, но виждаме какво се случва и на този пазар. Вече продажбите падат с 20%", коментира Панев.

Според него устойчивото повишаване на доходите не става от държавата през бюрократични методи, а през повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Американските самолети

"Радев е известен пилот и прави много добри лупинги. Лупингите в случая бяха, че март по време на кампанията обясняваше как едва ли не стоенето на самолети на летище "Васил Левски" ни вкарва във война, но в момента разрешението американски самолети да влизат в "Безмер" не ни вкарва във война и е много хубаво", каза депутатът от ДБ.

Панев добави, че все пак рисковете за националната сигурност на България "не са прекалено високи".