Панев: Радев е известен пилот и прави лупинги

Очаквано темата за Бюджет 2026 раздели парламента, а решението за американските самолети в авиобаза "Безмер" отвори нов спор - този път за националната сигурност.
По думите на депутата от “Демократична България” Владислав Панев дебатите са минали по-добре, отколкото при предишното разглеждане.
“Има стабилно мнозинство, предложенията от опозицията не минават, но бюджетният дефицит е на рекордни нива. Сега сме като кана с вода, която прелива", заяви депутатътв предаването "Денят ON AIR".
Разходите и дефицитът
Той подчерта, че от ДБ са предложили съкращаване на разходите. "Капиталовите разходи няма как да бъдат изпълнени - над 9,3 млрд. евро. Ние предложихме капиталовата програма да се съкрати с близо 1,5 млрд. евро", добави депутатът пред Bulgaria ON AIR.
По на Панев, когато дефицитът е 5,7%, няма как инфлацията да не е висока.
Народният представител коментира и нарастващият дълг.
"Това, което виждаме в средносрочната рамка, е, че от сега до 2028 г. държавният дълг ще нарасне от 30 млрд. на 50 млрд. евро - с 60%. Това води със себе си и инфлация, и по-високи лихви, води и до обезценяване на спестяванията в банките. Единствената алтернатива на хората остават имотите, но виждаме какво се случва и на този пазар. Вече продажбите падат с 20%", коментира Панев.
Според него устойчивото повишаване на доходите не става от държавата през бюрократични методи, а през повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.
Американските самолети
"Радев е известен пилот и прави много добри лупинги. Лупингите в случая бяха, че март по време на кампанията обясняваше как едва ли не стоенето на самолети на летище "Васил Левски" ни вкарва във война, но в момента разрешението американски самолети да влизат в "Безмер" не ни вкарва във война и е много хубаво", каза депутатът от ДБ.
Панев добави, че все пак рисковете за националната сигурност на България "не са прекалено високи".
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.