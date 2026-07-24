Напрежението в "Безмер": Ненормално би било военна техника да бъде посрещана с хляб и сол

Разполагането на американски самолети цистерни и военнослужещи в авиобаза "Безмер" се превърна в тема на сериозен обществен дебат. Според политолога Цветанка Андреева и социолозите Елена Дариева и Кънчо Стойчев напрежението не се дължи само на самото решение, а и на липсата на ясна комуникация, натрупаните страхове и силната политизация на темата. Анализаторите коментираха казуса в ефира на bTV.

Според Елена Дариева управляващите не са обяснили навреме и достатъчно ясно как е взето решението, какви са неговите цели и какви гаранции за сигурност са предвидени.

"Комуникационната грешка е налице. Това се вижда и от думите на представителите на местната власт. Не е имало достатъчно яснота как е взето решението и какви могат да бъдат последствията", смята тя.

По думите ѝ липсата на информация е допринесла за засилването на общественото напрежение и за усещането сред хората, че районът може да се превърне в мишена.

Дариева обърна внимание и на политическия контекст в Ямболския регион, където управляващата формация е получила значителна подкрепа на изборите. Според нея част от местните жители се чувстват подведени, тъй като са очаквали политика, която да им гарантира повече спокойствие и сигурност.

Цветанка Андреева смята, че напрежението е резултат и от предишната реторика на управляващите. По думите ѝ още по време на предизборната кампания са били насаждани страхове, свързани с чуждото военно присъствие и с риска България да бъде въвлечена във военен конфликт.

"Когато си създал страхове, които след това не можеш да овладееш, се стига до подобно напрежение", коментира тя.

Според Андреева управляващите са изпращали неясни сигнали за външнополитическата ориентация на страната и за отношението ѝ към съюзническите ангажименти. Тя подчерта, че няма непосредствена опасност от военен удар срещу България заради разполагането на самолетите.

Кънчо Стойчев защити позицията, че безпокойството на местните жители е напълно разбираемо

"Реакцията на хората е нормална. Ненормално би било военна техника да бъде посрещана с хляб и сол. Хората обикновено са за мир", заяви той.

Социологът не се съгласи с твърденията, че управляващите са защитавали неутралитет или са поставяли под съмнение членството на България в Европейския съюз и НАТО.

Според него позицията им е ясна - България остава лоялен съюзник, но не желае да бъде въвличана пряко във война.

"Ние сме част от Европа и НАТО и ще бъдем лоялни съюзници, но сме против въвличането на България във войната", посочи Стойчев.