Трети ден имейли за бомби в училища и детски градини, заплашени са и летища

Столичната полиция проверяват сигнали за бомби на Националното летище "Васил Левски", училища и детски градини в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Полицията действа по установената законова процедура.

Заплашено е и летище Варна, столичната болница МБАЛ "Св. София", катедралния храм "Успение Богородично" във Варна, моста между Румъния и България в Русе и редица училища, медии и институции в цялата страна.

Сигнали са получени и за сградата на Българската национална телевизия и за регионални центрове на Българското национално радио. В част от съобщенията са включени и заплахи за взривни устройства на обществени места и "вербувани самоубийци".

Вълната от фалшиви сигнали продължава трети пореден ден. Подателят отново използва италиански домейн. Част от съобщенията съдържат твърдения за принадлежност към групировката "Ислямска държава" и заплахи за насилие.

Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко средни училища в Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Всички сигнали са постъпили днес по имейл в дирекциите на училищата. Сред засегнатите учебни заведения е и Природоматематическата гимназия в Бургас.

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Всички от училища са изведени навън, а на място са изпратени специализирани екипи. При извършените проверки не са открити опасни устройства и нито един от сигналите не се е потвърдил като реален.

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Директорите на учебните заведения предстои да преценят дали учебният процес ще бъде продължен или училищата ще бъдат затворени за 24 часа.

Предишните няколко дни бяха подадени сигнали за бомби в училища в няколко града в страната.

Подобни сигнали има и в Кърджали и Сливен. Според експерти по киберсигурност стилът на писане в съобщенията насочва към използване на изкуствен интелект или автоматизиран превод.