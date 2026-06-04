IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Трети ден имейли за бомби в училища и детски градини, заплашени са и летища

В заплашените бургаски училища не са открити взривни устройства

04.06.2026 | 13:07 ч. Обновена: 04.06.2026 | 13:18 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Столичната полиция проверяват сигнали за бомби на Националното летище "Васил Левски", училища и детски градини в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. 

Полицията действа по установената законова процедура. 

Заплашено е и летище Варна, столичната болница МБАЛ "Св. София", катедралния храм "Успение Богородично" във Варна, моста между Румъния и България в Русе и редица училища, медии и институции в цялата страна. 

Сигнали са получени и за сградата на Българската национална телевизия и за регионални центрове на Българското национално радио. В част от съобщенията са включени и заплахи за взривни устройства на обществени места и "вербувани самоубийци".

Вълната от фалшиви сигнали продължава трети пореден ден. Подателят отново използва италиански домейн. Част от съобщенията съдържат твърдения за принадлежност към групировката "Ислямска държава" и заплахи за насилие.

Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко средни училища в Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Свързани статии

Всички сигнали са постъпили днес по имейл в дирекциите на училищата. Сред засегнатите учебни заведения е и Природоматематическата гимназия в Бургас.

Свързани статии

Всички от училища са изведени навън, а на място са изпратени специализирани екипи. При извършените проверки не са открити опасни устройства и нито един от сигналите не се е потвърдил като реален.

Свързани статии

Директорите на учебните заведения предстои да преценят дали учебният процес ще бъде продължен или училищата ще бъдат затворени за 24 часа.
Предишните няколко дни бяха подадени сигнали за бомби в училища в няколко града в страната.

Подобни сигнали има и в Кърджали и Сливен. Според експерти по киберсигурност стилът на писане в съобщенията насочва към използване на изкуствен интелект или автоматизиран превод.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

имайли бомби училища детски градини летище - София
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem