Трети ден имейли за бомби в училища и детски градини, заплашени са и летища

Столичната полиция проверяват сигнали за бомби на Националното летище "Васил Левски", училища и детски градини в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.
Полицията действа по установената законова процедура.
Заплашено е и летище Варна, столичната болница МБАЛ "Св. София", катедралния храм "Успение Богородично" във Варна, моста между Румъния и България в Русе и редица училища, медии и институции в цялата страна.
Сигнали са получени и за сградата на Българската национална телевизия и за регионални центрове на Българското национално радио. В част от съобщенията са включени и заплахи за взривни устройства на обществени места и "вербувани самоубийци".
Вълната от фалшиви сигнали продължава трети пореден ден. Подателят отново използва италиански домейн. Част от съобщенията съдържат твърдения за принадлежност към групировката "Ислямска държава" и заплахи за насилие.
Сигнали за поставени взривни устройства са постъпили в няколко средни училища в Бургас, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Бургас.
Всички сигнали са постъпили днес по имейл в дирекциите на училищата. Сред засегнатите учебни заведения е и Природоматематическата гимназия в Бургас.
Всички от училища са изведени навън, а на място са изпратени специализирани екипи. При извършените проверки не са открити опасни устройства и нито един от сигналите не се е потвърдил като реален.
Директорите на учебните заведения предстои да преценят дали учебният процес ще бъде продължен или училищата ще бъдат затворени за 24 часа.
Предишните няколко дни бяха подадени сигнали за бомби в училища в няколко града в страната.
Подобни сигнали има и в Кърджали и Сливен. Според експерти по киберсигурност стилът на писане в съобщенията насочва към използване на изкуствен интелект или автоматизиран превод.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.