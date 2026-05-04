Приемът за детски градини в София се удължава с две седмици

Срокът за прием в детските градини и ясли е удължен с две седмици. Така новата дата за първо класиране ще бъде на 22 май, съобщават от Столична община.

Целта е да се даде възможност на родителите спокойно да преценят избора си, докато се очаква решението на Върховния административен съд (ВАС) по новата Наредба за прием.

“В момента, в който съдът се произнесе, информационната система ще бъде пренастроена съобразно изискванията, ако това се налага. Новите дати са - първо класиране на 22 май, второ - на 5 юни и трето - на 19 юни 2026 година”, се казва още в съобщението, цитирано от БНТ.

Към момента информационната система ИСОДЗ продължава да работи по критериите, приети от Столичния общински съвет през март 2026 г., допълват от общината. Въпреки че Административен съд София-град спря действието на част от новите правила - тези за адреса, уседналостта и точките за ясла, Столичният общински съвет обжалва това решение и в момента то се разглежда от ВАС.

Решението за изчакване на съдебното произнасяне е продиктувано от стремежа да се избегне риск от двойна промяна на критериите в рамките на броени дни. Родителите ще бъдат информирани своевременно за всяко развитие по случая чрез официалните канали на институцията.