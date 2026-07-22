С гласовете на ПБ и ДПС: разрешиха базирането на военни самолети на “Безмер”

С гласовете на “Прогресивна България” и ДПС Народното събрание разреши базирането на осем американски самолета на авиобаба “Безмер”.

ГЕРБ, ДБ и ПП не участваха в гласуването, а “Възраждане” гласуваха “против”.

Отново с гласовете на “Прогресивна България” и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужещи да бъдат базирани на авиобазата. Един от ПБ беше против, а двама се въздържаха.

Предложението беше втора точка в дневния ред на пленарното заседание, а опозицията не спести критики към управляващите, че по този начин страната ни ще стане мишена от страната на Иран.

Нота с искане от Съединените щати беше изпратена миналия петък 17 юли, а премиерът Румен Радев им е предложил за целта да се използва авиобаза “Безмер“, но той остави решението дали да допуснем машините на наша територия на Народното събрание.

Парламентарната комисия по отбрана одобри вчера на извънредно заседание разполагането на самолетите.

Веднага след това Министерството на външните работи (МВнР) на България получи нота от посолството на Иран в София. От ислямската държава настояват страната ни да не позволява използването на наша територия за военни операции срещу тях.

“Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия Изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство“, обяви тази сутрин премиерът Румен Радев преди заседанието на Министерския съвет.

След заседанието той отиде в парламента.