Задържаха 41-годишен мъж за катастрофата край Владая

Софийската градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че днес в София на ул. "Пернишко шосе" при катастрофа, по непредпазливост, е причинена смъртта на 63-годишна жена, водач на единия автомобил, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Задържан за срок до 24 часа от полицията е 41-годишният А. С.

Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва от сектор "Разследване на транспортни престъпления“ – Столична дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на прокуратурата.

Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Инцидентът, при който загина 63-годишната жена, стана тази сутрин в района на Владая.

Заради произшествието движението в района в посока София при 281 км на пътя Перник - София бе временно ограничено, а трафикът се пренасочваше по обходни маршрути.