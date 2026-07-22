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Задържаха 41-годишен мъж за катастрофата край Владая

При пътния инцидент загина 63-годишна жена

22.07.2026 | 17:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийската градска прокуратура осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни, че днес в София на ул. "Пернишко шосе" при катастрофа, по непредпазливост, е причинена смъртта на 63-годишна жена, водач на единия автомобил, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Задържан за срок до 24 часа от полицията е 41-годишният А. С.

Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва от сектор "Разследване на транспортни престъпления“ – Столична дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на прокуратурата.

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Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Инцидентът, при който загина 63-годишната жена, стана тази сутрин в района на Владая. 

Заради произшествието движението в района в посока София при 281 км на пътя Перник - София бе временно ограничено, а трафикът се пренасочваше по обходни маршрути. 

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Тагове:

задържахаа 41-годишен мъж катастрофа Владая
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