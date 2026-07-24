Нинова към “прогресиста” Проданов: Жените не сме второ качество

Бившият лидер на левицата Корнелия Нинова защити политическия си опонент Теменужка Петкова след скандалното изказване на Константин Проданов от ПБ в началото на днешното пленарно заседание.

“Г-жо Петкова, какво наследство сте оставили януари месец... Знаете ли това, че сте си глътнали корема за снимка, не означава, че ставате за фотомодел", каза Проданов от парламентарната трибуна по време на дискусиите за приемането на Бюджет 2026.

“С Теменужка Петкова сме били и оставаме остри политически опоненти. Спорили сме ожесточено от трибуната на парламента. Това не ми пречи да определя изказването на прогресиста Константин Проданов за физическите ѝ качества за отвратително”, написа във Фейсбук Нинова.

Лидерът на “Непокорна България” порица депутата и добави, че не бива да се смята, че жените са второ качество хора.

“Вбесявам се, когато човекът срещу теб няма смислени аргументи в спора и започва да те напада сексистки и за физически характеристики. Това е израз на крайно безсилие, на лошо възпитание. А при конкретния човек, в случая Проданов, става дума за рецидив. Парламентарната им група пък му ръкопляскали. Потресаващ цинизъм. Въпросът е принципен. И тук всички, независимо от политическите си различия, трябва да застанем като един срещу тази арогантност, наглост и самозабравяне. И да я осъдим”, каза още Нинова.