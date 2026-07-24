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В края на юли сняг заваля и на Мусала

Валежът е резултат от значителното застудяване във високите части на Рила

24.07.2026 | 16:45 ч. 4
В края на юли сняг заваля и на Мусала

След Олимп в Гърция, сняг заваля и на връх Мусала. Най-високият връх в България отново побеля въпреки разгара на лятото.

Валежът е резултат от значителното застудяване във високите части на Рила, където температурите се понижиха достатъчно, за да преминат валежите от дъжд в сняг, пишат от MeteoBalkans.

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Подобни явления не са необичайни за най-високите планински върхове у нас, но винаги предизвикват интерес, тъй като създават истинска зимна атмосфера насред летния сезон.

Снеговалежът на 24 юли е поредното доказателство колко динамично може да бъде времето в българските планини. Посетителите на високите части на Рила трябва да бъдат подготвени за рязка промяна на метеорологичните условия, ниски температури, силен вятър и ограничена видимост.

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