Терзиев вярва: Новият план ще пази Борисовата градина от частни интереси

Новият подробен устройствен план на Борисовата градина трябва да постави трайни граници пред застрояването и да гарантира, че решенията за парка няма да се вземат според частни интереси. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод премахването на незаконна постройка до езерото "Ариана".

Обектът е бил с площ от 140 кв. м и според столичния кмет от близо две десетилетия обществена територия е била използвана като частна. В последните години постройката дори не е изпълнявала полезна функция, а премахването ѝ не е струвало "нито лев на Столична община", посочи Терзиев във Facebook.

По проекта за подробен устройствен план са постъпили 441 становища от граждани и организации. Те ще бъдат разгледани на 15 юли от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

"Именно така трябва да се вземат решения за най-ценния парк на София - с обществено участие, експертен анализ и ясни правила, а не с внушения и страхове. Нашата задача е не просто да премахваме последствията от натрупаните през годините проблеми, а да създадем условия те повече да не се повтарят", заяви кметът.

По думите му подходът на общината е един и същ независимо дали става дума за малък обект край "Ариана", за Капитолия или за луксозната постройка край язовир Искър.

"Законът важи за всички", подчерта Терзиев.

Той добави, че винаги е проявявал нетърпимост към незаконното завземане на обществени територии, особено когато общината работи за повече зеленина, пространства за отдих, ред и изграждане на важна инфраструктура.

Процедурата по изработването на плана обаче предизвика и обществено недоволство. На 17 юни граждани се събраха в Борисовата градина с искане тя да бъде спряна. Те настояха в парка да няма строителство, заграждения и автомобили.

Заместник-кметът по градското планиране Любомир Георгиев тогава увери протестиращите, че общественият интерес ще бъде защитен и в Борисовата градина няма да се строи.