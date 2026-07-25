Потвърдено: Тръмп сменил новия Air Force One със стария в Анкара заради заплаха

Решението за замяна на самолета на американския президент Доналд Тръмп преди отпътуването му от Анкара в началото на юли е предизвикано от информация, че свързани с Иран прокси сили са избрали президентския самолет и американския лидер за своя цел, пише "Ню Йорк таймс".
Според вестника, служители на американската администрация са счели информацията за достоверна и Тайните служби на САЩ са призовали Тръмп да замени дарения от Катар самолет със стария Air Force One. Вестникът обаче посочва, че информацията, с която разполагали американските власти, не показва, че прокси силите са избрали конкретен самолет за своята цел.
На пресконференция след срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че няма да се върне от Турция с новия президентски самолет, тъй като иска да го покаже в Европа.
Тръмп представи новия президентски самолет в средата на юни. Самолетът, дарен му от катарското кралско семейство през 2025 г., заменя Boeing 747-2, който той използваше повече от 30 години.
Според "Вашингтон пост", преоборудването на самолета, което е струвало приблизително 400 милиона долара, за да отговаря на всички изисквания за самолет, превозващ лидера на страната, би струвало приблизително 1,5 милиарда долара.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.