Потвърдено: Тръмп сменил новия Air Force One със стария в Анкара заради заплаха

Решението за замяна на самолета на американския президент Доналд Тръмп преди отпътуването му от Анкара в началото на юли е предизвикано от информация, че свързани с Иран прокси сили са избрали президентския самолет и американския лидер за своя цел, пише "Ню Йорк таймс".

Според вестника, служители на американската администрация са счели информацията за достоверна и Тайните служби на САЩ са призовали Тръмп да замени дарения от Катар самолет със стария Air Force One. Вестникът обаче посочва, че информацията, с която разполагали американските власти, не показва, че прокси силите са избрали конкретен самолет за своята цел.

На пресконференция след срещата на върха на НАТО в Анкара Тръмп заяви, че няма да се върне от Турция с новия президентски самолет, тъй като иска да го покаже в Европа.

Тръмп представи новия президентски самолет в средата на юни. Самолетът, дарен му от катарското кралско семейство през 2025 г., заменя Boeing 747-2, който той използваше повече от 30 години.

Според "Вашингтон пост", преоборудването на самолета, което е струвало приблизително 400 милиона долара, за да отговаря на всички изисквания за самолет, превозващ лидера на страната, би струвало приблизително 1,5 милиарда долара.