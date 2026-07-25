Защо райският газ остава сериозен риск на пътя?

Райският газ зад волана се превръща във все по-сериозен проблем. Комбинацията от висока скорост, мощен автомобил и вещество, което променя съзнанието, може да има фатални последици.

Преди близо година млад шофьор с едва две седмици опит зад волана беше заснет да се движи със 199 км/ч в София. Според разследването той е бил под въздействието на райски газ. Катастрофата завършва фатално . загива пътник в градския транспорт.

Нови кадри от Пловдив отново повдигат въпроса за опасната практика. На видеозапис, разпространен в социалните мрежи, се виждат двама младежи в мощен автомобил, а според автора на записа шофьорът употребява райски газ. По случая вече се извършва проверка от полицията и прокуратурата.

Инфлуенсърът Александър Влог разказва, че още преди две години е станал свидетел на подобна ситуация. Той видял двама младежи в мощен автомобил, които видимо употребявали райски газ от балони, докато чакали на светофар.

"Видях ги в неадекватно състояние - смееха се, бяха много шумни, с висока музика. Видимо употребяваха райски газ в автомобила си", разказва той.

Александър признава, че не е публикувал заснетите кадри, след като получил заплашителен жест от младежите.

Какво се случва с реакциите на човек, който шофира под въздействието на райски газ?

Експеримент с виртуална реалност показва ефекта от употребата на веществото зад волана. При симулацията управлението на автомобила става изключително трудно, а преценката за скоростта, дистанцията и движението в лентата се нарушава сериозно. Появяват се замъглено зрение и усещане за изтръпване на крайниците.

"Нищо не е същото. Все едно съм пиян. Лентата ми се пресича. От най-малкото движение на волана всичко се променя. Виждаш размазано и не можеш да различаваш светлините. Дори не можеш да задържиш автомобила в лентата", посочва създателят на първите центрове със симулатори Денис Стойнев.

При по-висока скорост опасността нараства още повече, тъй като водачът не може правилно да прецени дистанцията и необходимото време за спиране.

Райският газ обаче не е класифициран като наркотично вещество според действащото законодателство. Адвокат Силвия Петкова обяснява, че той не фигурира в списъците на наркотичните вещества и има широко законно приложение.

Полевите тестове на МВР не установяват употребата му. Райският газ може да бъде открит чрез биологична проба, но само за кратък период след употребата. Законът предвижда административни санкции, които в определени случаи могат да достигнат левовата равностойност на 40 000 лева, включително при нарушения, свързани с произхода и продажбата на веществото.

Междувременно в УМБАЛСМ "Пирогов" все по-често постъпват млади хора, прекалили с употребата на райски газ. Според доц. Богдан Младенов най-често това са деца, тийнейджъри и млади хора.

Хроничната употреба на веществото може да доведе до трайни увреждания на нервната система, изтръпване, загуба на чувствителност и нарушен контрол върху мускулите, като част от тях могат да бъдат необратими.

"Няма субстанция, която променя съзнанието и при която може да се смята, че е безопасно да се шофира", категоричен е началникът на Клиниката по детска реанимация.

На фона на зачестяващите случаи остава въпросът дали действащите правила са достатъчни, за да гарантират безопасността на пътя. Според адвокат Силвия Петкова проблемът не е в пропуск на закона, а в характеристиките на райския газ като вещество, което не е класифицирано като наркотично и има широко законно приложение.

Експертите са категорични - адреналинът и високите скорости нямат място на пътя, когато водачът е под въздействието на вещество, което променя съзнанието.

"Адреналинът не идва от това да седнеш неадекватен зад волана, а от това да имаш умения и да ги покажеш на писта, картинг или в друга безопасна среда", казва Денис Стойнев.