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101 пожара са потушени за денонощието

Няма загинали или пострдали

26.07.2026 | 08:50 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Главна дирекция”Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съобщава, че общо 101 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 146 сигнала за произшествия.

При пожарите няма загинали или пострадали граждани, съобщава БТА.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара, от които пет - в жилищни сгради, един - транспортно средство и два - в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 90 пожара, от които 47 - в сухи треви, горска постеля и храсти, два - в стърнища и 33 - в отпадъци.

Извършени са 36 спасителни дейности и помощни операции, от които четири - при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били девет.

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