Проф. Чуков за атаката в Берлин: Европейските държави са мишена

Международният анализатор проф. Владимир Чуков коментира кървавото меле в Берлин, което прекрати ежегодното провеждане на гей парада в града. До момента се знае, че извършителят вероятно е ислямист, който движейски се с висока скорост с бял микробус, се е врязал в тълпата.

"Атаката срещу участниците в Прайда в Берлин може да е извършена по модел, използван при редица терористични нападения в Европа”, каза пред Нова тв проф. Чуков.

По думите му информацията за нападението все още е оскъдна, но използването на автомобил за врязване в група хора напомня за атаките в Берлин през 2016 г., Ница, Лондон и Барселона.

Международният анализатор е на мнение, че става въпрос за предварително подбран модел за извършване на нападение срещу невинни хора.

По думите му Германия, както и други европейски държави, остава постоянна мишена за терористични атаки заради големите мигрантски общности и наличието на радикализирани елементи.

“Германците са много напред в тази област. В края на всяка година те обявяват броя на радикализираните елементи, които представляват потенциални извършители на атентати“, заяви проф. Чуков.

Мерки за сигурност

Той коментира и въпроса за мерките за сигурност по време на Прайда. Според него фактът, че автомобил е успял да достигне до място с голямо струпване на хора, повдига сериозни въпроси.

Чуков се зачуди защо не са били осигурени необходимите мерки, за да се гарантира сигурността на присъстващите. Той допусна, че при организацията на събитието може да са били допуснати пропуски, въпреки че германските служби традиционно вършат сериозна работа за предотвратяване на терористични атаки.

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“Контраразузнаването върши много добра работа, но очевидно в този случай не е успяло да предотврати нападението“, смята анализаторът.

Според проф. Чуков предстои да се изясни дали нападателят е действал като “самотен вълк“, или е бил част от по-голяма терористична мрежа.

Анализаторът допуска, че зад атаката може да стои организация, която действа дълбоко в западноевропейските общества и е свързана с радикална ислямистка идеология.

Проф. Чуков посочи, че възможна причина за избора на Прайда като мишена е отношението на джихадистките организации към ЛГБТ общността. Той припомни случаи от периода, когато “Ислямска държава“ контролираше части от Сирия и Ирак, при които представители на ЛГБТ общността са били подлагани на жестоки екзекуции.