Велосипедист се удари в микробус, загина

63-годишен велосипедист от Хасково е загинал на място при катастрофа през нощта на пътя между село Манастир и областния град, съобщиха от полицията, цитирани от “24 часа”.

Инцидентът е станал около 01:20часа след полунощ, когато 23-годишен мъж от село Глухар, който управлявал микробус е застигнал и ударил отзад движещия се по пътя велосипедист.

Вследствие на удара 63-годишният мъж е починал на място.

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Шофьорът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.