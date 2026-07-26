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Велосипедист се удари в микробус, загина

Инцидентът е от Хасково

26.07.2026 | 09:15 ч. 14
БГНЕС

БГНЕС

63-годишен велосипедист от Хасково е загинал на място при катастрофа през нощта на пътя между село Манастир и областния град, съобщиха от полицията, цитирани от “24 часа”.

Инцидентът е станал около 01:20часа след полунощ, когато 23-годишен мъж от село Глухар, който управлявал микробус е застигнал и ударил отзад движещия се по пътя велосипедист.

Вследствие на удара 63-годишният мъж е починал на място. 

Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Шофьорът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

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