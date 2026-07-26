BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Рецептата Dnes: Фокача с домати

Много вкусна

26.07.2026 | 09:27 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 картоф, около 150 г
  • 500 г семолина
  • 15 г сол 
  • ½ кубче прясна мая 
  • 350 мл хладка вода (ако тестото е твърде стегнато, добавете още малко) 
  • 1 ч.л. захар 
  • 4 с.л. зехтин екстра върджин 
  • За гарниране:
  • чери домати 
  • сушен риган 
  • зелени или черни маслини 
  • зехтин 
  • сол 

Приготвяне:

  • Сварете картофа за около 15 минути, докато омекне. 
  • Разтворете маята в хладката вода заедно със захарта и оставете да престои 5 минути. 
  • В голяма купа смесете гриса и солта. 
  • Добавете сварения и намачкан картоф, зехтина и разтворената мая. 
  • Омесете тестото 15–20 минути. 
  • Ако е необходимо, добавете още малко брашно или грис. 
  • Оформете топка, поставете я в леко намазнена купа, покрийте с памучна кърпа и оставете да втаса 2–3 часа на топло.
  • Тестото трябва да удвои обема си. 
  • Докато тестото втасва, измийте чери доматите, разрежете ги на две и ги поръсете с малко сол, за да отделят част от сока си. 
  • След втасването премесете леко тестото. 
  • Намажете кръгла тава с диаметър около 28 см със зехтин и разстелете тестото с намаслени ръце. 
  • Подредете доматите, поръсете с риган, добавете маслините, малко сол и обилно полейте със зехтин. 
  • Покрийте отново и оставете за второ втасване за около 1 час.
  • Печете в предварително загрята фурна на 190°C за около 25 - 30 минути, докато фокачата стане добре зачервена и златиста. 
  • Извадете от фурната и оставете да почине около 10 минути преди сервиране. 
  • Вкусна е както топла, така и студена. 

Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кулинария рецепти рецепти за хляб
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem