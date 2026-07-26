Тръмп се закани да изгради бариера между САЩ и Канада

Президентът Доналд Тръмп потвърди решимостта си да изпълни заплахата за изграждане на бариера с въздушни филтри по границата между САЩ и Канада.

В събота вечерта Тръмп използва платформата си Truth Social, за да сподели генерирано от изкуствен интелект изображение на предложената от него "Североамериканска бариера с въздушни филтри“.

На изображението се вижда огромен филтър за отоплителна система, разположен по протежение на границата между северните щати на САЩ и Канада.

"Чист въздух. Ясни граници“, гласеше надписът под филтъра.

В понеделник президентът наложи 50-процентни мита върху стоки от Канада заради дима от горските пожари, който обгръща американските градове.

В информационен бюлетин Белият дом посочи, че митата ще влязат в сила след 30 дни и ще обхванат "продукти, вариращи от вино и стикове за хокей до цимент“.

Представител на администрацията на Тръмп заяви, че президентът е възложил на сътрудниците си да проучат възможността за налагане на допълнителни мита върху Канада, след като обвини страната, че „навлиза и трови въздуха ни“.

Мръсен въздух

Миналата седмица Тръмп заяви, че САЩ са подложени на "нашествие от мръсен, замърсен и вреден за здравето въздух, чието качество е опасно и напълно неприемливо“.

Той също така се закани да потърси отговорност от Канада за това, че не поддържа както трябва горите и храсталаците си.

След това Тръмп изненадващо наложи мита, засягащи Канада, макар ден по-рано да се бе срещнал с премиера Марк Карни на финала на Световното първенство, където двамата изглеждаха в приятелски отношения.

Карни предупреди, че митата вредят на хората от двете страни на границата и че е готов да работи за укрепване на страната си и за подкрепа на канадските работници.

Повече от 70 процента от канадския износ е насочен към САЩ, което прави Америка най-големия търговски партньор на страната.

Карни заяви, че Канада засилва преговорите със САЩ за постигане на всеобхватно търговско споразумение, но е готова да реагира, ако заплахата на Тръмп за налагане на 50-процентни мита върху канадските стоки влезе в сила.

"Ако тези мита или други мерки влязат в сила, разполагаме с широк набор от възможности за реакция“, каза Карни след среща с премиерите на канадските провинции и територии в Шарлъттаун, остров Принц Едуард, проведена в четвъртък.

Карни отбеляза, че "всички варианти са на масата“, ако не бъде постигнато споразумение преди въвеждането на митата.

"Няма нужда да реагираме предварително. Всъщност смятам, че на този етап предварителната реакция би била контрапродуктивна", каза тогава американският премиер.