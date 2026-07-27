Тагарев: Решението за самолетите е правилно, САЩ са основен съюзник

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев коментира очакваното разполагане на американските самолети-цистерни на авиобаза “Безмер”, което се очаква тази седмица. По думите му решението е правилно, защото САЩ са стратегически съюзник на страната ни. Тагарев подкрепи решението на управляващите и е на мнение, че България трябва “да откликва, когато съюзниците ѝ имат нужда от използване на българска инфраструктура”.

“САЩ са наш основен съюзник. Ние разчитаме на нашата сигурност, на НАТО, на Европейския съюз и на стратегическото сътрудничество със Съединените щати“, заяви Тагарев пред bTV.

Според него авиобаза “Безмер“ е по-подходящо място за подобна мисия от летище “Васил Левски“ в София. Той припомни, че столичното летище е силно натоварено и се намира в градска среда, докато след модернизацията на базите в Безмер и Граф Игнатиево вече има по-добри условия за приемането на подобни самолети.

Тагарев коментира и опасенията за заплаха за националната сигурност: „Ако има някакъв риск, той не е от чисто военна гледна точка“.

Бившият министър напомни, че България не разполага със собствена противоракетна отбрана, но НАТО има интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и като част от тази система ние можем да бъдем защитени.

Терористични заплахи

По отношение на опасенията от терористични заплахи Тагарев заяви, че това е въпрос на добра координация между българските служби и съюзниците, както и на повишена готовност на системата за сигурност. Бившият министър подчерта, че не разполага с информация за конкретни заплахи.

Като пример за ползите от партньорството със САЩ Тагарев посочи развитието на киберсигурността. Той и припомни, че с американско финансиране са направени инвестиции в Центъра за киберотбрана към Министерството на отбраната и в обучението на български специалисти.