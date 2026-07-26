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Стоянов за самолетите в Безмер: Имаме пълна подкрепа от НАТО за националната ни сигурност

Задълженията ми са да осигуря нормалния престой на американските военни самолети

26.07.2026 | 22:30 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Моите конкретни задължения са свързани с това да осигуря нормалния престой на американските военни самолети в базата „Безмер“ в България и разбира се да минимизирам рисковете за българското население, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването „Защо?“ по bTV. 

Рискове имаше, когато самолетите бяха разположени на гражданско летище в София, рискове има и сега, когато са на база „Безмер“, каза министърът. 

Има рискове и разбира се, че има и страхове у гражданите. И това е напълно нормално. Но ролята на държавата тук е точно да минимизира рисковете. Не само самостоятелно, но и в контекста на съюзен формат, каза той. 

Неслучайно ние сме във връзка със САЩ, с военното ръководство на НАТО и имаме пълна подкрепа от тяхна страна и съдействие по отношение осигуряването на безопасността на националната ни сигурност, посочи министърът на отбраната. 

Решението за разполагането на самолетите в базата в Безмер беше трудно поради простата причина, че в крайна сметка ние сме за мирно решаване на всеки един конфликт, посочи министър Стоянов. 

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Лесно е да се каже „не“, но трябва да се отчитат и последствията от това. След като ние сме страна по един договор и сме поели ангажимент спрямо този договор, ние трябва да го изпълним, отговори той на въпрос дали е можело да се каже „не“ на САЩ. 

Ако ние кажем „не" при ситуация на необходимост за оказване на помощ, каквато и да е тя, дали нашите съюзници ще ни окажат помощ, след като ние отказваме на тях да помогнем в определени моменти, посочи Стоянов. 

На въпрос дали решението за разполагането на американските самолети е взето под натиск от САЩ, военният министър отговори, че България взима сама суверенни решения по време на управлението на премиера Радев. 

Аз се занимавам с това, първо, да осигуря сигурността и суверенитета на страната, и второ, съюзните ангажименти, които сме поели, коментира още Димитър Стоянов.

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