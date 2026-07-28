Ранените при катастрофата в София са изписани за домашно лечение

Двама от пострадалите при катастрофата на "Цариградско шосе" в столицата, които бяха приети в "Пирогов", са прегледани и освободени за домашно лечение, съобщиха за БНР от болницата.

До лечебното заведение бяха транспортирани 76-годишен мъж и момиче на 16 години. Лекарите са преценили, че не е необходима хоспитализация.

Другите двама пострадали бяха закарани в ИСУЛ контузии. Те също са освободени за домашно лечение.

Катастрофата на автобус по линия 204 на Столичния градски транспорт стана малко преди 14.00 часа. Автобусът премина от платното в посока центъра в насрещното. Това стана на моста при Площада на авиацията.