"Дружба" заработи, Брюксел одобри милиарди за Украйна

Руски суров петрол отново потече по украинския участък на тръбопровода "Дружба" след прекъсване, продължило няколко месеца, съобщиха официални представители, цитирани от Reuters. Възстановяването на доставките позволи на Унгария да оттегли ветото си върху заем от 90 млрд. евро от ЕС, от който Украйна спешно се нуждае.

"Дружба" - от инфраструктура до политически инструмент

Тръбопроводът "Дружба" се превърна в една от най-чувствителните теми в Европа, след като руски удар с дрон нанесе щети по трасето в Западна Украйна и прекъсна доставките към Унгария и Словакия.

От унгарската петролна група MOL съобщиха, че са получили официално уведомление от Украйна за подновяване на преноса на руски суров петрол.

"MOL очаква първите доставки на суров петрол след пускането отново в действие на украинския участък от тръбопроводната система да пристигнат в Унгария и Словакия най-късно до утре", се посочва в изявление на компанията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред "Известия", че техническите въпроси около доставките се обсъждат на корпоративно ниво.

По данни на източник от сектора, пожелал анонимност, изпомпването е започнало в 09:35 ч. по Гринуич.

ЕС отключи финансирането за Украйна

Малко след възобновяването на потока, посланиците на държавите членки на ЕС, събрани в Брюксел, одобриха заема. Очаква се 27-те страни в блока да го потвърдят окончателно до края на деня.

Паралелно с това беше договорен и 20-ият пакет санкции срещу Русия, насочен към засилване на икономическия натиск върху Москва, предаде DPA.

Украинският президент Володимир Зеленски определи решението като "правилният сигнал при настоящите обстоятелства". В публикация в X той подчерта, че стимул за прекратяване на войната "може да възникне само когато и подкрепата за Украйна, и натискът върху Русия са достатъчни".

ЕС беше постигнал принципно съгласие по заема още миналата година с цел да гарантира ликвидността на Украйна през 2026 и 2027 г., но унгарският премиер Виктор Орбан и словашкото правителство блокираха процеса, обвинявайки Киев в забавяне на ремонта на тръбопровода - твърдение, което Украйна отрече.

И Унгария, и Словакия остават силно зависими от руския петрол, а Орбан последователно демонстрира подкрепа за Москва, отбелязва Reuters.

Ситуацията се промени след парламентарните избори в Унгария на 12 април, при които Орбан загуби властта. Лидерът на победилата партия Петер Мадяр заяви, че няма да блокира европейското финансиране за Украйна, макар че се очаква да встъпи в длъжност едва през май.

Капацитет и прекъсвания

Капацитетът на "Дружба" варира между 1,2 млн. и 1,4 млн. барела дневно, с потенциал да достигне до 2 млн. барела. В последните години обаче реалните доставки са значително под тези нива заради санкциите и многократните прекъсвания, причинени от атаки с дронове.

Германия потвърди, че от май няма да получава казахстански суров петрол за рафинерията Пе Це Ка в Швет - една от най-големите в страната - след информация, че Русия планира да спре транзита на този ресурс по "Дружба".

Как ще се финансира заемът?

Заемът от 90 млрд. евро ще бъде осигурен чрез съвместно емитирани облигации на ЕС на капиталовите пазари и гарантиран с бюджетния резерв на блока, съобщава DPA.

Европейската комисия планира да отпусне първия транш от 45 млрд. евро до края на юни, а останалите средства - през следващата година. Украйна ще бъде задължена да върне заема само ако Русия изплати компенсации за нанесените щети след края на войната.

Споразумението предвижда и използването на замразени руски активи в ЕС за погасяване на дълга, ако Москва не изпълни подобни задължения.

От общата сума една трета е предназначена за бюджетна подкрепа, а 60 млрд. евро ще бъдат насочени към разходи за отбрана. Предвижда се по-голямата част от военното оборудване да бъде произведена в Украйна или в страни от ЕС.

Възможността за покупки извън Европа остава ограничена до случаи, в които необходимото оборудване не може да бъде осигурено навреме от местни производители - например системи като "Пейтриът".

Нови санкции срещу Москва

Договореният 20-и пакет санкции включва мерки срещу енергийния и военнопромишления сектор на Русия.

Компаниите от ЕС ще бъдат лишени от правото да участват в ремонта на руски рафинерии, повредени при украински атаки. Допълнителни ограничения са насочени към износа на втечнен природен газ.

Санкции ще засегнат и фирми, подпомагащи руската отбранителна индустрия, както и търговията с метали, химикали и стратегически суровини, с цел да се ограничат приходите на Русия с до 570 млн. евро годишно, пише БТА.