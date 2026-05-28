Екшън в София: Задържаха 7 от "Дилърите на "Дружба"

Продължават претърсвания, акцията е на ГДБОП

28.05.2026 | 06:30 ч. 2
Снимка Стопкадър БНТ

Задържаха 7 наркодилъри в столичния квартал "Дружба" при акция на ГДБОП, продължават претърсвания на апартаменти на други заподозрени.

Арестуваните са известни като "Дилърите на "Дружба". В хода на операцията са намерени 2 депа - едното в апартамент, другото в гаражи. Част от задържаните са познати на полицията за същите престъпления. Това съобщиха органите на реда снощи на извънреден брифинг пред журналисти.

Намерени са няколко вида наркотици в големи количества, включващи канабис и синтетична дрога. По данни на спецчастите, задържаните работили заедно в група и продавали наркотици не само в "Дружба", но и в други съседни квартали.

"Става въпрос не за обикновено разпространение, а за депа за разпространение. От едно от депата са се зареждали няколко дилъри", каза заместник-директорът на ГДБОП при Министерството на вътрешните работи (МВР) старши комисар Дарин Костов.

Част от разпространението е било чрез Телеграм канал, но тепърва предстои да се изяснява.

От ГДБОП препоръчват родителите внимателно да следят поведението на децата си, времето, което прекарват в интернет и хората, с които си комуникират.

От началото на годината над 100 души са задържани при 36 операции за наркоразпространение, каза още старши комисар Костов.

Текат процесуално-следствени действия по случая.

дружба дилъри задържани канабис София наркотици
