Откриха мъртва риба край язовир "Копринка", проверяват водата

Регионалната лаборатория в Стара Загора към Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) извършва анализ на водни проби от язовир „Копринка“, след като в района на плажа и стената на водоема е била открита мъртва риба. Това съобщиха от ИАОС на официалната си страница във Фейсбук.

Сигналът е постъпил на 25 юли около 12:30 ч. от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. Незабавно след това екип от дежурни служители на Регионалната лаборатория – Стара Загора и на басейновата дирекция е извършил проверка на място, при която е установено наличието на няколко мъртви риби, е посочено в съобщението.

Експертите са взели водни проби в близост до стената на язовира и от канал след водоема. При измерването на основните физикохимични показатели на място – температура, активна реакция (pH), разтворен кислород и електропроводимост, е установено, че концентрацията на разтворения кислород е по-ниска от нормите за характеризиране на повърхностните води, информират от ИАОС.

В лабораторни условия пробите се изследват по показатели, сред които неразтворени вещества, биологична и химична потребност от кислород, амониев, нитратен и нитритен азот, общ азот, общ фосфор, ортофосфати, сулфати и хлориди. След приключване на лабораторните анализи резултатите ще бъдат предоставени на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, която е възложила пробовземането, информират от агенцията.

В началото на юни проверка на областния управител Калоян Дамянов показа, че водният обем на язовир „Копринка“ е 119 млн. 931 хил. куб. м, което е малко под 85 процента от общия му обем.

През април експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен установиха при извънредна проверка, че няма данни за замърсяване на водите на язовир „Дибич“ след подаден сигнал за мъртва риба във водоема