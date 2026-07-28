Последната бензиностанция между Харков и Полтава е разрушена

Руските сили са унищожили всички бензиностанции по протежение на магистралата между Полтава и Харков, като последната е била ударена в град Валки на 26 юли.

През последните месеци, докато украинските удари с голям обсег по петролни рафинерии предизвикваха криза с горивата в Русия и окупираните украински територии, Русия тихо и систематично вземаше на прицел бензиностанции.

В изказване по телевизията на живо Олександър Скорик, член на Областния съвет на Харков, призова шофьорите да предвидят достатъчен резерв от гориво, преди да тръгнат на път по засегнатия участък от магистралата.

Пътният участък, част от паневропейския коридор E40, е и един от двата основни логистични маршрута от Киев към фронтовите зони в Източна Украйна.

По думите на Скорик, от общо около 200 бензиностанции, унищожени при руски удари в Украйна, 80 се намират в Харковска област.

Засега атаките срещу бензиностанции не са довели до мащабна криза в Украйна, която е изградила модерен и диверсифициран пазар на горива.

На 27 юли губернаторът на Харковска област Олег Синегубов опроверга съобщенията, че по магистралата от Харков до Полтава не са останали работещи бензиностанции. Той добави също, че в региона няма недостиг на гориво, съобщава Kyiv independent.

Има и загинали

Общо руските атаки на територията на Украйна са отнели живота на най-малко девет украински цивилни и са ранили още 76 души през изминалото денонощие, съобщиха сутринта регионалните власти.

При рядко срещана атака през деня руските сили удариха супермаркет в северния град Чернигов, убивайки двама души, включително 10-годишно момиче. Ранени са още 25 души, сред които четири деца, заяви губернаторът Вячеслав Чаус, който обяви 27 юли за ден на траур.

Общо двама души загинаха, а 13 бяха ранени в Запорожка област, след като руските сили атакуваха 45 населени места в този регион на фронтовата линия, съобщи губернаторът Иван Фьодоров.

В Харков загина 40-годишна жена, а други 22-ма души бяха ранени в различни части на областта, заяви губернаторът Олег Синегубов.

През нощта руските сили атакуваха кораби и пристанищна инфраструктура в Николаев, като убиха на място двама мъже на възраст 50 и 48 години и повредиха три граждански плавателни съда, съобщиха регионалните власти.

При отделна атака с дрон тип "Молния“ през нощта бяха ранени двама цивилни.

Общо девет души пострадаха в североизточната Сумска област, съобщиха регионалните власти.

Трима цивилни бяха ранени в Донецка област, разположена на фронтовата линия – двама в Краматорск и още един в до голяма степен разрушения град Добропилие, заяви губернаторът Вадим Филашкин.

Двама цивилни, сред които шестгодишно момче, бяха ранени при руски атаки срещу град Никопол (Днепропетровска област), намиращ се на фронтовата линия, съобщи областният управител Александър Ганжа.