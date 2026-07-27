Инфлуенсърка бе убита дни след като обвини съпруга си в педофилия

Седмици след като подаде документи за ограничителна заповед срещу съпруга си и публично заговори за обвинения, че той е посегнал сексуално на непълнолетно момиче, 43-годишната Сара Дъфи - известна в социалните мрежи и с фамилията Гилсън - беше застреляна в дома си в американския щат Оклахома. Според разследващите става дума за предполагаемо убийство, последвано от самоубийство на съпруга ѝ.

По данни на местната полиция Сара Дъфи и 48-годишният Джеремая Шон Дъфи са открити мъртви с огнестрелни рани в четвъртък в дома им в Колинсвил - предградие на Тълса. Разследващите смятат, че мъжът първо е застрелял съпругата си, а след това е отнел живота си.

Обвинения и ограничителни заповеди

На 10 юни Сара е поискала ограничителна заповед, с която Джеремая да бъде отстранен от семейното жилище в Колинсвил.

В същия ден друга жена също е подала молба за ограничителна заповед срещу него, за да защити дъщеря си, показват съдебни документи от щата Оклахома.

Според документите, цитирани от The Oklahoman, друг треньор по детски баскетбол е заварил Джеремая да целува и опипва непълнолетното момиче. По-късно тя разказала на майка си, че мъжът ѝ е изпращал неприлични съобщения, канил я е в хотелската си стая по време на пътувания и дори ѝ е давал пари, за да мълчи.

Сигналите са били подадени в полицията в Оуасо - град, който граничи с Колинсвил.

В собствената си молба за ограничителна заповед Сара повтаря същите обвинения, като допълва, че съпругът ѝ притежава огнестрелно оръжие, отправял е заплахи, че ще се самоубие, както и че е изчезнал.

Видео, което по-късно обиколи света

На 11 юли инфлуенсърката публикува видео в TikTok, където беше следвана от десетки хиляди потребители.

В клипа тя седи мълчаливо на стол, а върху кадъра е изписано: "Подготвям се за момента, в който Netflix ще пусне документален филм за бъдещия ми бивш съпруг, за когото току-що разбрах, че е педофил."

Под публикацията, качена в профила ѝ "mrsgilson", където обикновено споделяше съдържание за мода и за двете си деца, тя добавя: "Иска ми се да се шегувах."

Фаталната нощ

Дванадесет дни след публикуването на видеото полицията получила сигнал на телефон 911 малко след 23:15 часа от дома на Сара в Колинсвил.

По информация на NBC News операторите чули жена, която крещи, последвано от звук, наподобяващ изстрел.

Малко след това постъпил втори сигнал - този път от съседен дом. Момче потърсило помощ при съседите и съобщило, че вторият му баща е прострелял майка му, съобщиха от полицията, цитирани от The Guardian.

При пристигането си униформените открили телата на Сара и Джеремая. Макар разследването да продължава, към момента всички събрани доказателства сочат, че той е убил съпругата си, след което се е самоубил.

Синът на Сара впоследствие е бил поверен на грижите на другия си родител, който няма отношение към случая.

Видеото събра милиони гледания

След новината за смъртта ѝ видеото, публикувано на 11 юли, се разпространи масово онлайн и към неделя беше гледано около 15 милиона пъти.

Случаят отново насочи вниманието към проблема с насилието над жени в САЩ. Данни от престъпната статистика, цитирани от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), показват, че повече от половината убижи жени са жертви на настоящ или бивш интимен партньор.

Същите данни сочат още, че приблизително 20% от всички жертви на убийства загиват от ръката на свой интимен партньор.

Онлайн кампания за набиране на средства в подкрепа на децата на Сара я описва като "невероятна майка, която ги обичаше безкрайно, работеше неуморно, за да се грижи за тях, и мечтаеше да им осигури възможно най-добрия живот": "Децата ѝ бяха центърът на нейния свят. Всичко, което правеше, беше за тях."