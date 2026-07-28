Гълъбова: През 2022 г. Копринков говореше за бъдеща партия на Радев

Цветеслава Гълъбова е председател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Румен Радев за втори мандат за президент. В интервю за БНР тя разказва, че не съжалява и не оценява като грешка тогавашната си подкрепа.

“Променят се хората, променят се обстоятелствата и ситуациите”, каза Гълъбова и разказа интересни подробности от 2022 година.

Спомен за 2022 година

"През 2022 г. имах среща с лицето Николай Копринков (съветник в президентството на Румен Радев, а сега е началник на неговия кабинет в Министерския съвет - уточнение на водещата), той ми представи идеите за едно нова гражданско сдружение, което след това ще прерасне в партия, когато мандатът на Радев приключи”, спомня си психиатърът.

По думите ѝ тогава идеите са били много добри - да се обучават активисти по администрация, по европейско законодателство и по реторика.

“Много добре беше измислено - да се подготви банката с кадри на бъдещата партия. Попита ме дали съм съгласна. Да, тогава нямах никакви съмнения. Но ме втрещи репликата му за структурите откъде ще дойдат - той каза, че е ясно, че структурите на БСП ще дойдат. Това ми прозвуча ужасно", разказа психиатърът.

По думите на Гълъбова отговорността на инициативните комитети, номиниращи кандидати за държавен глава, е много голяма, защото хората в тях дават името, биографията и авторитета си на други хора.

"В моя случай аз не ги познавах лично - нито Румен Радев, нито Илияна Йотова. Включих се, защото им имах пълно доверие, харесваха ми. Смятах, че това за мен е шанс да направя нещо добро за страната си, агитирайки хората да гласуват за тази президентска двойка”, обясни Гълъбова.

Подкрепа за Йотова

Логично е "Прогресивна България" сега да подкрепи Илияна Йотова за президент, но "едно вътрешно гласче ми казва, че може и да не е така", коментира Гълъбова и подчерта, че с подкрепата за Йотова ПБ "ще изядат съвсем БСП".

“Аз не съм разочарована, защото тогава нямаше елементи на очароване, подчерта Гълъбова и уточни, че "при тогавашните обстоятелства, сега пак би взела същото решение - да работи” за избирането на Радев и Йотова.

В края на разговора Гълъбова каза, че отново през 2022 г. е отказала на президента Радев да стане зам.-министър, а аргументът тогава ѝ е бил, че нейната кауза е новата психиатрична болница.