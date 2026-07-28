Барън и Мелания Тръмп може би са следващата цел на Иран

Първата дама Мелания Тръмп и синът на президента Барън Тръмп са обект на нова, ужасяваща заплаха за убийство от страна на Иран.

В понеделник информационна агенция "Тасним“, свързана с иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция, публикува генерирано от изкуствен интелект видео, в което се посочват местата, където първата дама обича да пазарува, както и начините, по които потенциални убийци биха могли да я атакуват.

"Манията на Мелания по модата се превърна в най-голямата ѝ слабост“, казва разказвачът в смразяващото видео, според придружаващите го субтитри.

"Мелания проявява особен интерес към луксозните универсални магазини на Пето авеню в Манхатън“, се казва още във видеото като изрично се споменават Bergdorf Goodman и Saks Fifth Avenue като любими места за пазаруване на Мелания.

"Тези места биха могли да бъдат подходящи за операции на световни борци за свобода“, продължава видеото.

След това на зрителите се дават насоки как да разпознаят "ранните признаци, че Мелания ще посети тези центрове“ – например липсата на обществени кошчета за боклук по ъглите на улиците и заварените капаци на шахтите по маршрута, по който първата дама се придвижва за пазаруване.

Отравяне на първата дама

Представят се и няколко възможни сценария за действие на потенциални убийци, включително отравяне на първата дама и подкупване на нейни сътрудници с цел получаване на информация за нея.

Във видеото се отбелязва също, че Мелания разполага със собствен екип от "Сикрет Сървис“, който координира действията си с болници в районите, които тя посещава, за да се гарантира, че ще получи необходимите грижи, ако се случи нещо.

Във видеото се посочва, че "Сикрет сървис“ използва за нея уникалния идентификатор "Muse“ (Муза) вместо традиционното кодово име "Mockingbird“ (Присмехулник).

Генерираното от изкуствен интелект видео също така посочва точното местоположение и адресите на други луксозни магазини в Манхатън, които Мелания се предполага, че посещава често, включително Dolce & Gabbana, Dior, Michael Kors и други популярни брандове.

Изрично се отбелязва как евентуален нападател би могъл да "отрови дрехите“ в тези магазини, за да атакува Първата дама.

"За да се замърсят дрехите, може да се използва нервнопаралитичното вещество VX“, продължава разказвачът.

Отбелязва се, че това вещество може да убие хората, влезли в контакт с него, в рамките на 2 до 18 часа.

Това е само началото

Споменават се и имената на трима стилисти от екипа на Мелания.

"Предлагането на големи суми пари би могло да изкуши тези хора“, се казва във видеото.

"Това е само началото. Барън Тръмп, чакай ни!“, се казва в края на видеото.

Белият дом и канцеларията на първата дама не дадоха коментар по повод заплахите.

През последните дни из Техеран се появиха и билбордове със заплахи срещу първото семейство.

На един от тях са изобразени Мелания, Барън и Иванка Тръмп с ретуширани затворени очи и надпис "УБИТИ“ върху тях.

Иран е предприемал множество неуспешни опити за покушение срещу Тръмп, включително акция на сътрудник на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), признал за участие в заговор за убийство срещу заплащане – случай, по който по-късно Министерството на правосъдието повдигна обвинения.

Тези заплахи са оказали влияние върху решението на президента дали да ескалира, или да смекчи враждебните действия спрямо Иран.

Тръмп е отбелязвал, че лидерите в Техеран искат смъртта му и че е разрешил нанасянето на опустошителни ответни удари, в случай че те някога успеят в намеренията си.