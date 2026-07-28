От ПБ предложиха съкратена депутатска ваканция

От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 август (сряда) до 23 август (неделя) включително. В проекта на тазседмичната програма за работа на Народното събрание като точка първа за петък е предвидено гласуване на проект на решение във връзка с лятната ваканция на парламента.

С предложението ваканцията на депутатите ще бъде съкратена, тъй като според правилника за организацията и дейността на Народното събрание ежегодната лятна почивка трябва да бъде от 1 до 31 август.

Редовните пленарни заседания на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък.