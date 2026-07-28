Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите "Шалом"

Премиерът Румен Радев проведе среща с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“. В срещата участваха председателят на организацията д-р Алина Леви и Николай Гълъбов. Представителите на организацията поздравиха премиера Румен Радев за убедителната победа на парламентарните избори и пожелаха успех в дейността на новото българско правителство, съобщиха от правителствената пресслужба.

От страна на „Шалом“ беше отбелязано, че както в България е настъпила промяна в държавното ръководство, такава има и в ръководството на организацията, което ще се стреми да върне „Шалом“ към нейната мисия – съхраняване на еврейския начин на живот на общността и нейния конструктивен принос към българското общество и държава. Представителите на организацията подчертаха, че ще работят за активен и пълноценен диалог с всички български институции, както и за поддържане на културните и духовни връзки с общността на българските евреи в Държавата Израел.

По време на срещата представителите на „Шалом“ подкрепиха идеята на премиера Румен Радев български историци да работят съвместно с „Яд Вашем“ за по-задълбочено изследване и популяризиране на историческите факти, свързани с уникалния акт на спасяването на еврейската общност в България през Втората световна война.