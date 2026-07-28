BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 105

Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите "Шалом"

Български историци ще работят съвместно с "Яд Вашем"

28.07.2026 | 19:17 ч. 49
МС

МС

Премиерът Румен Радев проведе среща с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“. В срещата участваха председателят на организацията д-р Алина Леви и Николай Гълъбов. Представителите на организацията поздравиха премиера Румен Радев за убедителната победа на парламентарните избори и пожелаха успех в дейността на новото българско правителство, съобщиха от правителствената пресслужба.

От страна на „Шалом“ беше отбелязано, че както в България е настъпила промяна в държавното ръководство, такава има и в ръководството на организацията, което ще се стреми да върне „Шалом“ към нейната мисия – съхраняване на еврейския начин на живот на общността и нейния конструктивен принос към българското общество и държава. Представителите на организацията подчертаха, че ще работят за активен и пълноценен  диалог с всички български институции, както и за поддържане на културните и духовни връзки с общността на българските евреи в Държавата Израел.

По време на срещата представителите на „Шалом“ подкрепиха идеята на премиера Румен Радев български историци да работят съвместно с „Яд Вашем“ за по-задълбочено изследване и популяризиране на историческите факти, свързани с уникалния акт на спасяването на  еврейската общност в България през Втората световна война.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Румен Радев Шалом евреи
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem