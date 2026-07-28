3 гръцки разядки за всяка трапеза

Гръцката кухня е синоним на свежест, качествени продукти и неподправен вкус. Тя не разчита на сложни техники, а на хармонията между зехтин, лимон, билки и ароматни зеленчуци. Гръцките разядки са сърцето на всяка трапеза. Ето защо, в следващите редове ви предлагаме 3 лесни, бързи и изключително вкусни гръцки разядки, които ще пренесат Средиземноморието направо в кухнята ви:

Класическо дзадзики

Това е може би най-известната гръцка разядка. Дзадзикито е студен сос или дип с основа от гръцко кисело мляко, краставица и чесън. То е идеално за топли дни, защото е леко, освежаващо и се съчетава с почти всичко - от сухари и хляб до скара и печени зеленчуци.

За него ще ви трябват:

500 г гъсто гръцко кисело мляко (10% масленост)

1 краставица

2 скилидки чесън

3 супени лъжици зехтин

1 супена лъжица бял винен оцет (или лимонов сок)

½ чаена лъжичка сол

пресен копър или мента (по желание)

Обелете краставицата и я настържете на едро ренде. Сложете настърганата краставица в чиста кърпа или в сито с фина мрежа и изстискайте добре излишната вода. Това е задължителна стъпка - ако пропуснете, дзадзикито ще се втечни. Изцедете млякото - ако млякото ви е по-рядко, оставете го в цедка с тензух за 30 минути, за да се отцеди допълнително. В купа смесете киселото мляко, настърганата и изстискана краставица, счукания или ситно нарязан чесън, зехтина и оцета. Разбъркайте добре. Добавете солта и, ако желаете, ситно нарязан пресен копър или мента. Дзадзикито е най-вкусно след като престои поне 30 минути в хладилник - така вкусовете се смесват. Поднасяйте студено.

Източник: 3 лесни гръцки разядки, идеални за делник и празник