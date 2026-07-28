Ема Робъртс се омъжи пред очите на леля си Джулия

Ема Робъртс се омъжи за годеника си от две години - Коди Джон по време на сватба на открито в Айдахо.

Двамата актьори, които за първи път публично обявиха романса си през 2022 г., се сгодиха през юли 2024 г.

Сред гостите на сватбата на Робъртс и Джон беше и нейната знаменита леля Джулия Робъртс.

35-годишната актриса и 36-годишният си казаха "Да" в събота, 25 юли.

Робъртс носеше ефирна бяла рокля, изработена по поръчка от Моник Люилие, според Vogue, която съчета с прозрачен шал и дълъг бял воал. (По-късно тя носеше и архивна рокля от дизайнера след партито.)

Джон, от своя страна, носеше кафяв костюм.

Лелята на Ема, Джулия Робъртс, и съпругът ѝ, Дани Модър, също присъстваха на сватбеното тържество, според снимки, получени от Page Six.

Бащата на звездата от „Зловеща семейна история“ е Ерик Робъртс, който е по-голям брат на носителката на „Оскар“, Джулия.

Счита се, обаче, че Ема е отчуждена от баща си, подобно на леля си. Според различни слухове Ерик Робъртс не се е грижил за дъщеря си в детството й и именно леля й е най-голяма опора за нея при навлизането й във филмовия бизнес.

Робъртс и Джон обявиха годежа си през юли 2024 г. „Казвам това тук, преди майка ми да каже на всички“, написа Робъртс по това време в Instagram, заедно със снимка на двойката, докато показваше диамантения си годежен пръстен.

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