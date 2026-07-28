Ненчев: Бързо се пропуква мнозинството, мандатът на Радев няма да е пълен

БЗНС номинира Николай Ненчев за кандидат за президент и Цвета Кирилова за кандидат за вицепрезидент. Партията им даде мандат да водят преговори с демократичните формации за

издигането на обща кандидатпрезидентска двойка.

"Потвърждавам намерението си, ако постигнем съгласие и единство в т.нар. "демократична общност", ние да отстъпим с Кирилова. Това решение, което бе на Управителния съвет, беше много мъдро и то беше навременно дотолкова, че дадохме много ясен сигнал към останалите наши партньори, демократически партии, организации и съюзи, че трябва да започнат разговорите - да се търси единна кандидатура за президент и вицепрезидент. Това е нещо, което не се случва, дори към този момент закъснява. Не получихме смислени отговори от малкото разговори, които имахме, кога е възможен този разговор да започне. Бях голям привърженик на това да бъдат организирани и предварителни избори", каза Ненчев в студиото на "Денят ON AIR".

Той подчерта, че тези избори са от огромно значение.

"Ние официални разговори не сме водили, защото, за да проведем разговори, трябва да има кандидати. Трябват разговори, за да видим къде са слабите страни и тогава заедно да потърсим път към единствено. Водени са формални разговори с представители на демократическата общност и от ПП, имах и разговор с Илиян Василев, който е от Форум за Демократично Действие. Както той, така и аз съжалявам, че тези предварителни избори не се преведоха, няма и време, но може да организираме смислен дебат", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Попитан как гледа на кандидатурите, които ще бъдат издигнати от Инициативен комитет, Ненчев отговори:

"Не съм много силно убеден, че това е най-добрата форма. Разбирам това, че след като е президент, трябва да е независим, но под някаква форма тези кандидати са били обвързани с техните политически партии и коалиции. Защо подхождаме по този начин и кого искаме да заблудим?."

"Този инициативен комитет, за да работи, трябва да има съгласието на политическите партии и след това тези партии ще се съберат, и ще застанат зад този кандидат.

Предстоят много тежки политически промени в държавата,

които ще се случат много скоро, още в рамките на тази есента. Видях, че бяха организирани два протеста - един, от които беше доста сериозно посетен и те се отложиха за началото на септември. Към днешна дата има пасивност, която не е полезна за развитието на демократичните процеси в България", каза още Ненчев.

Според него няма ясна последователна евроатлантическа политика от страна на премиера и на правителството.

"За първи път ми се случва да видя колко бързо се срива едно правителство и колко бързо се пропуква едно мнозинство. Ако ние сме истински патриоти, то трябва да намерим път един към друг и да направим компромис в името на България. Мисля си дали не е по-добре бъдещият кандидат да не е определен от този Инициативен комитет, а да бъде определен от митинга, който ще бъде свикан в началото на септември", изрази мнение Николай Ненчев.

Той е на мнение, че е изключително важно да се чуе кандидатите какво предлагат за България.

"Президентската институция е изключително важно и ако ние не потърсим или не намерим баланс в следващите няколко месеца, опасността да стигнем до много тежки граждански размирици е съвсем реална.

Очаквам зловещ сценарий, мои колеги анализатори очакват същото. Очевидно мандатът на премиера Радев няма да бъде пълен, ще има напрежение, съпротива и трябва да бъдем готови за нещо далеч по-предизвикателно", подчерта кандидатът за президент.

Полша твърди, че България е поискала да купи всички нейни МиГ-29.

"Същите хора, които преди години ме обвиняваха в липса на експертиза, сега стоят и чакат авиозаводите в Полша. Бил съм прав в анализа и прогнозата си преди повече от 10 години - нямаме нужда от МиГ-29. Първоначално министър Стоянов заяви, че питаме само за резервни части.

Полша ще се опита да вдигне цената на тази сделка и в крайна сметна няма да спечелим нищо. Самолетите най-вероятно ще отидат за Украйна", добави Ненчев, като поясни, че ако ще се купуват тези самолети, то решението трябва да мине през НС.