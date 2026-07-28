Съветникът по националната сигурност на президента на Ирак Касим ал-Абуди публично обвини Украйна в провеждане на тайни операции на иракска територия, твърдейки, че силите за сигурност са арестували няколко лица, признали за извършване на атаки от името на украинското разузнаване. Това представлява един от най-значимите случаи на операции на украинското разузнаване, простиращи се отвъд европейския театър на военните действия и в Близкия изток, след предишни операции, които по подобен начин бяха насочени към западните противници в Сирия, Судан и Западна Африка, пише MWM. Иракските власти твърдят, че украински разузнавателни служители са се опитвали да извършват атаки и впоследствие са ги приписвали на иракски "групи за съпротива" – термин, често използван за описание на мрежата от предимно милиции, подкрепяни от Иран.

В интервю за иракската телевизия Dijlah TV, ал-Абуди заяви, че иракското разузнаване е заключило, че има "украинска намеса в Ирак", след като е разследвало серия от атаки срещу обекти в страната. Според ал-Абуди, иракските власти са задържали няколко групи, заподозрени в извършване на саботажни операции, като следователите твърдят, че задържаните са признали, че са работили "в интерес на Украйна".

"Арестувахме ограничен брой групи, които са извършили атаки на иракска територия и са се насочили към няколко обекта", заяви той.

Той добави, че иракското разузнаване е стигнало до заключението, че е налице украинско участие след обширен анализ на събраната информация, въпреки че призна, че разследванията на атаки в Ирак остават "сложен файл", изискващ допълнителна работа, преди да може да се стигне до по-широки заключения.

Ал-Абуди не е посочил конкретните обекти,

за които се твърди, че са били насочени, нито е предоставил доказателства в подкрепа на твърдението, че украинското разузнаване е ръководило операциите. Иракските власти също не са публикували публично подробности относно самоличността на арестуваните, нито са разкрили дали са започнали официални наказателни производства. Твърденията се появяват, тъй като Съединените щати продължават да оказват натиск върху Багдад да ограничи влиянието на подкрепяните от Иран милиции, действащи в Ирак, и са наложили санкции на няколко иракски фигури, обвинени в улесняване на иранските дейности. Участието на украински персонал в нападенията както срещу паравоенни групировки в Ирак, така и срещу иракските правителствени сили, следва непосредствено украинската атака срещу ирански цивилни товари в Каспийско море, което показва, че източноевропейската държава е все по-склонна да се присъедини към военните усилия срещу западните противници в Близкия изток.

На 15 септември 2024 г. украинските специални части от групата "Химик" на Главното управление на разузнаването започнаха атака срещу руски военен обект в югоизточните покрайнини на Алепо, Сирия. Според западни източници, атаката е довела до мощна експлозия, последвана от вторични детонации, причиняващи сериозни щети на обекта. Украинският персонал е влязъл в Сирия през Турция и е работил в тясно сътрудничество с турското разузнаване. Персоналът е бил отговорен за подкрепата на операциите за водене на бойни действия с дронове от подкрепяни от Турция джихадистки групировки срещу цели на сирийското правителство.

През октомври 2025 г. беше съобщено, че украинският персонал е бил елиминиран по време на операции в региона Дарфур в Судан, след като е бил разположен в подкрепа на подкрепяната от Запада бунтовническа група „Сили за бърза подкрепа“ в продължаващите ѝ военни усилия срещу суданската държава. Многобройни западноафрикански държави, които наскоро изгониха френските сили и влияние от своята територия, най-вече Мали, също широко твърдят, че украинският персонал подкрепя бунтовниците там, особено в областта на бойните действия с дронове, като кадри на бунтовници, позиращи с украински части, подкрепят тези твърдения. През юни служител на суданското външно министерство нарече действията на Украйна "вършене на мръсната работа" на Запада в множество африкански държави.